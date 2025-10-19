Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe

Chafik Ouassal
| Commentaire
Nicolas Raskin bientôt en Premier League ? Le Diable Rouge serait pisté par un champion d'Europe
Photo: © photonews

Le Diable Rouge ne devrait pas faire de vieux os à Glasgow, où les Rangers vivent une saison cauchemardesque. Malgré cela, le médian revient au devant de la scène et parvient à tirer son épingle du jeu.

De retour en club après son séjour faste avec les Diables Rouges, Nicolas Raskin était dans le onze de base hier pour la réception de Dundee Utd. Les Rangers ont toutefois été tenus en échec 2-2 à Ibrox, enchaînant un deuxième match de suite sans victoire.

La tourmente se prolonge donc au sein du club de Glasgow. Mais pour Nicolas Raskin, l'avenir proche devrait se situer hors de l'Ecosse. En effet, il ne passe pas inaperçu avec ses solides performances au point d'à nouveau susciter l'intérêt de la Premier League.

Selon Football Insider, outre Leeds Utd, c'est surtout Tottenham aurait inscrit le milieu de terrain belge en tête de sa liste de joueurs à transférer. Les Spurs suivraient Raskin depuis un certain temps déjà mais pourraient passer à l'action, rapporte le média.

Raskin a connu un début de saison difficile en plus de soucis avec son ancien entraîneur Russel Martin, qui l'avait même écarté de plusieurs sélections : "Ce n'est un secret pour personne que le début de saison a été difficile pour moi. Le plus important pour moi est de sentir l'amour de l'entraîneur", avait confié le joueur au Glasgow Times.

Un nouveau Belge à succès à Tottenham ?

Tottenham le suivrait donc de près. Le club londonien verrait en lui un milieu de terrain box-to-box moderne qui devrait réitérer les succès belges précédents à White Hart Lane, tels que Mousa Dembélé, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld.

Mais pour l'instant, l'ancien joueur du Standard calme le jeu et reste concentré sur ses performances avec les Rangers : "Les supporters m'ont beaucoup soutenu dans les moments difficiles. Je veux leur rendre la pareille en donnant tout pour ce club", évoque le Diable Rouge.

Utiliser Raskin comme pierre angulaire de l'équipe

Du côté du Daily Mail, on évoque que "Raskin est dans le viseur de Tottenham... mais cela ne devrait pas empêcher le remplaçant de Russell Martin à la tête des Rangers de construire une équipe autour du Belge tant qu'il le peut encore."

Le média évoque enfin sa performace avec les Diables face au Pays de Galles : "Cela était évident lorsque le milieu de terrain a été le joueur le plus influent lors de la victoire 4-2 de son pays contre le Pays de Galles à Cardiff cette semaine. Quiconque prendra la tête du club d'Ibrox, serait bien avisé d'utiliser Raskin comme pierre angulaire de la reconstruction de son équipe."

Commentaire
