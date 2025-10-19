Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

Nordin Jackers a enchaîné un deuxième clean sheet consécutif avec le Club de Bruges. Une belle bouffée d'air pour le gardien après une période compliquée.

Contre l’Union et maintenant contre Louvain, Nordin Jackers est parvenu à garder sa cage inviolée. Une performance importante pour la confiance, juste avant le déplacement du Club de Bruges à Munich pour affronter le Bayern de Vincent Kompany en Ligue des Champions.

Contre l’Atalanta Bergame, Jackers avait commis une erreur en provoquant un penalty. Cette action avait relancé les Italiens et fait perdre trois points importants à Bruges.

Jackers reconnaît ses erreurs

"Oui, j’ai fait quelques erreurs ces dernières semaines, il ne faut pas le cacher", a admis Jackers après le match contre Louvain. "Mais je n’ai jamais douté de moi, et personne au club non plus. Parfois, on se trompe, c’est ça le football."

Blessé, Simon Mignolet laisse sa place à Jackers depuis plusieurs semaines. Que se passera t-il quand Mignolet sera de retour ? Jackers sur le banc ?





"Ce n’est pas à moi de décider", a répondu Jackers. "On se soutient tous les deux, il n’y a aucun problème. Je suis heureux d’avoir ma chance. Le clean sheet, c’est bien, mais le plus important, ce sont les trois points."