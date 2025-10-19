Un ex-Anderlechtois sensation du week-end aux Pays-Bas : "On a vu le doute se poser chez eux"

Coup de canon en Eredivisie hier soir où le Belge s'est illustré en battant l'Ajax dans sa Johan Cruijff ArenA. Le type de performance qui ne passe pas inaperçue.

Maarten Martens et l'AZ ont frappé très fort ce samedi en s'imposant sur la pelouse de l’Ajax à Amsterdam, face aux Belges Jorthy Mokio et Mika Godts. Ces trois points permettent à l'équipe d'Alkmaar d'occuper la troisième place d'Eredivisie, devant l’Ajax, et derrière Feyenoord et le leader PSV.

Les buts de Weslley Patati et Troy Parrott ont permis aux visiteurs de gagner 0-2. Après le match, le Belge a salué la performance de ses hommes à la Johan Cruijff ArenA : "Cela fait plaisir de gagner à nouveau ici. Cela aurait pu être le cas la saison passée", explique-t-il au micro de NOS, faisant référence au nul 2-2 concédé la saison dernière.



L'ancien joueur, formé à Anderlecht, a pourtant noté que son équipe avait du mal au début du match : "Tu ne dois pas te laisser déborder, et trop de joueurs l'ont fait. Pour moi, le tournant a été l'occasion de Troy Parrott, sur une récupération haute après la perte de balle de Mokio. Là, on a vu le doute se poser dans le camp de l'Ajax et peut-être la confiance chez nous."



"Ensuite, nous avons commencé à gagner plus de duels et à prendre le dessus", poursuit Martens. "Ce n'était pas toujours en possession de balle, mais au final, ce qui compte, c'est la stabilité et le danger que vous créez. Tout bien considéré, nous avons bien joué. C'est mérité que nous gagnions ici", conclut-il.

L'AZ affiche donc clairement son ambition de jouer le trouble-fête cette saison dans le haut du tableau. Européens, les hommes de Maarten Martens devront jongler entre le championnat et la Conférence League, qui, comme on le sait, peut laisser des traces physiquement au cours de la saison.