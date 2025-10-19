Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht

Une punition de Besnik Hasi ? Pourquoi Tristan Degreef a manqué Saint-Trond - Anderlecht
Photo: © photonews

Le jeune talent de 20 ans n'a pas été retenu dans le groupe par Besnik Hasi pour le déplacement d'Anderlecht à Saint-Trond. Il n'aurait pas convaincu son entraîneur pendant la semaine.

Le Sporting d'Anderlecht se déplaçait à Saint-Trond, ce dimanche, dans le cadre de la onzième journée de la Jupiler Pro League. Une rencontre pour laquelle Besnik Hasi pouvait notamment compter sur les retours d'Adriano Bertaccini et Mario Stroeykens dans le groupe.

Dans le noyau sélectionné par le T1 des Mauves, on retrouvait un absent majeur : Tristan Degreef, qui n'est ni blessé, ni suspendu. Il s'agirait d'un simple choix de Besnik Hasi.

Besnik Hasi pas convaincu par Tristan Degreef à l'entraînement

En effet, le jeune joueur de 20 ans n'aurait pas convaincu son entraîneur pendant la semaine, selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws.

Besnik Hasi exige un engagement total de ses joueurs, surtout dans cette période chargée qui déterminera la suite de la saison pour toutes les équipes. Ce n'était apparemment pas le cas de Tristan Degreef.

Ce n'est pas le premier passage difficile du jeune ailier droit cette saison. Il avait concédé un penalty contre l'Union, avant d'être exclu une semaine plus tard face à Genk. Sa place de titulaire est, depuis, grandement remise en question.

Tristan Degreef

