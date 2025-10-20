🎥 À quoi peut se jouer un match : les quelques millimètres qui ont coûté la victoire à Anderlecht au Stayen

Anderlecht a partagé l'enjeu sur la pelouse de Saint-Trond, ce dimanche. Après avoir délivré deux assists, Thorgan Hazard pensait avoir inscrit le 1-3 avant la pause, mais son but a été annulé pour une minuscule position de hors-jeu.

Le football ne récompense pas toujours les bonnes intentions. Le Sporting d'Anderlecht a livré l'un de ses meilleurs matchs de la saison, mais a été contraint au partage en fin de rencontre sur la pelouse de Saint-Trond.

Deux points perdus de manière frustrante pour les Mauves, qui accusent désormais quatre points de retard sur le Club de Bruges et qui auraient pu, presque, tuer la rencontre dès la fin de la première période.

Le but d'Anderlecht annulé pour quelques milimètres

Après avoir délivré deux passes décisives en vingt minutes à Nathan De Cat et Mihajlo Cvetkovic, Thorgan Hazard pensait avoir inscrit le 1-3 dès la 37e minute de jeu.

À la bonne place pour reprendre la frappe de Nathan De Cat repoussée par Kokubo, l'ancien Diable Rouge s'est vu annuler son but pour une position de hors-jeu de quelques millimètres d'Ilay Camara.





Si, sur l'image, on pourrait croire que seul le bras de Camara dépasse la ligne, le bout de son épaule est très légèrement en position de hors-jeu, selon le système de hors-jeu semi-automatique. Pas certain qu'il ait gagné un clair avantage de cette manière, mais cela a suffi pour faire annuler le but.