Mike Penders impressionne en France : les comparaisons avec Courtois se multiplient

Mike Penders impressionne en Ligue 1. Formé à Genk, le jeune gardien est comparé à Thibaut Courtois.

Mike Penders et le RC Strasbourg sont allés chercher un point ce week-end à Paris. Au Parc des Princes, face au PSG, le match s’est terminé sur le score de 3-3. Diego Moreira avait inscrit un but et délivré une passe décisive.

Notre compatriote s’est illustré à plusieurs reprises dans la capitale française. De quoi se poser une question : Penders sera-t-il le futur numéro un de Chelsea et des Diables Rouges ?

Des similitudes avec Thibaut Courtois

Les ressemblances avec Thibaut Courtois sont frappantes. À Tubize, Penders et Courtois se croisent souvent. Et il leur arrive d’échanger quelques mots.

"Ça fait plaisir de pouvoir discuter entre gardiens", confie Penders dans Het Laatste Nieuws. "Et de quoi on parle ? Pas de grand-chose, en fait."





Ik luister naar hem. Thibaut Courtois heeft alles al meegemaakt

"On a pas mal de choses en commun. J’aime bien l’écouter, Thibaut a tout vécu dans sa carrière". Les deux gardiens ont fait leurs débuts au KRC Genk.