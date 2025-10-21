Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/10: Clement
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Clement
Un nouveau défi en France pour Philippe Clément ? Les rumeurs s'intensifient
Rennes peine à décoller en Ligue 1. Le nom de Philippe Clément commence à circuler pour remplacer Habib Beye. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 20/10