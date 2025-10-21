Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/10: Clement

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Clement

Un nouveau défi en France pour Philippe Clément ? Les rumeurs s'intensifient

Rennes peine à décoller en Ligue 1. Le nom de Philippe Clément commence à circuler pour remplacer Habib Beye. (Lire la suite)