Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/10: Zirkzee

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Zirkzee

Le mercato hivernal déjà dans toutes les têtes : la Roma veut Zirkzee...mais se tourne aussi vers l'Union

Le manque de temps de jeu à Manchester United pousse Joshua Zirkzee à envisager un départ. Avec la Coupe du Monde 2026 en perspective, l'ancien attaquant d'Anderlecht cherche un club où il pourra jouer. (Lire la suite)