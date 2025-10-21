"La confiance de notre côté" : Christos Tzolis se projette vers son match de rêve à Munich

L'ogre bavarois attend Bruges de pied ferme. Les Belges s'attendent à un match compliqué contre le Bayern Munich à l'Allianz Arena demain en Ligue des Champions.

Deux très gros morceaux au menu de nos clubs belges en Ligue des champions cette semaine. Alors que l'Union accueille l'Inter Milan, Bruges se déplace à l'Allianz Arena pour y défier le Bayern de Vincent Kompany.

Buteur le week-end dernier, Christos Tzolis attend avec impatience cette rencontre face au Bayern et estime que les Blauw & Zwart peuvent créer la surprise contre le club allemand, grâce à leur audace et leur confiance en eux.

Le Grec va retrouvera un pays où il a déjà joué. En effet, il a déjà joué en Allemagne, en deuxième division sous les couleurs du Fortuna Düsseldorf : "C'est agréable d'être ici. De retour en Allemagne, après deux ans. Et c'est un stade fantastique."

Un premier but des Brugeois : le scénario idéal

"Nous verrons demain ce que nous pouvons faire", poursuit-il. "Ce sera difficile, mais nous sommes aussi costauds. La saison dernière, nous avons également disputé de bons matchs. Nous avons la confiance de notre côté. L'efficacité est également importante. Je ferai tout mon possible pour aider l'équipe."





Le Brugeois est d'accord avec son coach, qui avait indiqué que ses troupes devaient oser vouloir faire douter le Bayern : "Nous devrons rester compacts et avoir confiance en nous avec le ballon. Nous pourrons peut-être être dangereux en contre-attaque et même marquer en premier, pour ensuite défendre notre avance."

"C'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Ce sera difficile, car ils restent sur onze victoires d'affilée. Je pense que c'est le club dont tout le monde rêve, y compris moi quand j'étais plus jeune. J'ai hâte d'y être", conclut Tzolis.