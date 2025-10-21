Un match de Challenger Pro League reporté à cause de la Coupe du monde U17 ?

Avec quatre joueurs, le Jong Genk est le principal fournisseur de la Belgique à la Coupe du monde U17. Les Limbourgeois veulent demander le report du match contre le RSCA Futures prévu durant la compétition.

La Coupe du monde U17 se déroulera au Qatar du 3 au 27 novembre. La sélection de Bob Browaeys est tombée, et on y retrouve notamment Jorthy Mokio et Nathan De Cat, qui ne disputeront toutefois pas l'intégralité de la compétition.

Ils sont quasiment les deux seuls joueurs à avoir leur place affirmée en équipe première d'un club. Cependant, les équipes de jeunes de la Challenger Pro League vont être privées de plusieurs joueurs importants.

Jong Genk - RSCA Futures reporté en Challenger Pro League ?

C'est notamment le cas du Jong Genk, principal fournisseur de la Belgique chez les U17. Quatre Limbourgeois ont été sélectionnés : Loïc Alvarez Fernandez, Ali Camara, August De Wannemacker et Lucca Brughmans.

Genk envisage donc de demander le report du match de son équipe U23 contre le RSCA Futures prévu le 8 novembre, a appris le club dans son communiqué. Les jeunes Limbourgeois doivent également jouer le 22 novembre au Jong Gent, mais on ne sait pas encore si les Diablotins seront encore en course au Qatar.

Reste à noter que la participation du jeune gardien Lucca Brughmans à la Coupe du monde est encore incertaine. Tobias Lawal étant blessé, il pourrait être amené à remplacer Hendrik Van Crombrugge en cas de pépin. Genk est donc réticent à l'idée de le laisser partir.