"D'autres entraîneurs ont plus de qualités mais..." : les mots forts de Daniel Van Buyten sur Vincent Kompany

Le Bayern Munich accueille le Club de Bruges ce soir. Daniel Van Buyten s'est penché sur la réussite de Vincent Kompany à l'Allianz Arena à cette occasion.

Ayant évolué à ses côtés pendant plusieurs années chez les Diables Rouges, Daniel Van Buyten connaît Vincent Kompany par coeur. C'est donc avec d'autant plus d'attention qu'il suit ses aventures à la tête du Bayern Munich, le club de son coeur.

Big Dan s'est ainsi montré assez pessimiste à l'heure d'évoquer les chances du Club de Bruges ce soir vu le travail de Kompany chez les Bavarois. Mais il invite également à la mesure, rappelant que son arrivée à la tête de l'équipe est aussi un concours de circonstances.

"Il a profité de l’opportunité, il n’était pas parmi les premiers prétendants, il y a eu plusieurs désistements. On regarde alors quels sont les entraîneurs qui peuvent correspondre", explique-t-il à RTL, ajoutant que la maîtrise de plusieurs langues parlées dans le vestiaire a joué en sa faveur.

Beaucoup plus de moyens qu'à Burnley

L'offre du Bayern est arrivée au moment où Kompany se préparait à repartir en Championship avec Burnley : "Pour lui, c’était une opportunité incroyable qui est arrivée pile poil au bon moment, même si beaucoup étaient étonnés".





Pas question de relativiser le succès de Vincent Kompany au Bayern mais de se rendre compte que Kompany a eu ce petit brin de chance au bon moment : "Il y a aujourd’hui des entraîneurs qui ont plus de qualités mais qui n’auront jamais la chance d’évoluer au Bayern. Il faut cette petite touche de réussite. Les planètes étaient bien alignées au bon moment. Mais avant, il n’y avait pas vraiment de propositions en Angleterre, je pense, puisqu’il continue en deuxième division après la relégation de Burnley".

La nomination de Kompany a surpris autour de Daniel Van Buyten : "J’ai eu bon nombre d’entraîneurs qui m’ont appelé pour me dire ‘Dan, tu aurais pu me mettre au Bayern’. Et qui eux aussi rêveraient d’avoir une équipe de qualité comme ça à coacher".