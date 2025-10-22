"Il n'est pas le seul" : le Standard veut sanctionner également d'autres supporters que celui isolé

Pierre François s'est exprimé en conférence de presse ce lundi, à la suite des jets de gobelets qui ont entraîné l'arrêt de la rencontre entre le Standard et l'Antwerp. Il est notamment revenu sur le supporter isolé ayant entraîné l'arrêt du match.

"Il y aura une procédure d'interdiction civile immédiatement engagée contre le supporter déjà identifié", souligne-t-il.

Mais il est clair, ce supporter n'est pas le seul à avoir lancé des gobelets. Si la rencontre a été arrêtée suite à un lancer de gobelet de ce dernier, d'autres individus ont également lancé des gobelets lors de cette rencontre. Cela avait notamment entraîné l'arrêt du match pendant une quinzaine de minutes.

"J'ai demandé au commissaire de police et au responsable sécurité du club de vérifier, via les caméras, si nous pouvons identifier les personnes qui ont fait les jets justifiant les étapes une et deux de la procédure en trois stades. On a déjà identifié celui qui a provoqué l'interruption définitive du match, mais il n'est pas le seul à avoir manqué à ses obligations."

Pierre François souhaite que les autres personnes ayant lancé des gobelets soient également retrouvées et punies : "J'ai donc demandé qu'on essaie d'avoir les coordonnées des autres personnes, afin d’introduire contre elles aussi une procédure d'interdiction civile, voire, et c'est envisagé, une action en dédommagement, puisqu'il y aura des amendes corrélatives à ceci."

Le Standard recevra en effet une amende suite à l'arrêt définitif de la rencontre à la moitié de la 87e minute de jeu, qui avait dû être poursuivie trois jours plus tard. Selon le règlement de la Pro League, cette dernière devrait être de 50.000 euros.