"Il y a de réelles blessures" : Pierre François très clair sur la dangerosité des lancers de gobelets

Les jets de gobelets ont été au cœur de l'actualité en Pro League le week-end dernier, suite à l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp. Pierre François a mis en exergue, en conférence de presse, la dangerosité de ces actions qui peuvent sembler anodines.

Un sujet pris très au sérieux : "Ce que je constate maintenant, c'est que le jet d'objets, en particulier de gobelets, se multiplie. C'est d'ailleurs une préoccupation prise en compte par les organes disciplinaires de l'UEFA, de plus en plus."

Cela est vu comme une préoccupation majeure : "Quand on voit les statistiques d'interventions… J'étais la semaine dernière à un séminaire organisé pour les membres des instances disciplinaires de l'UEFA."

Des blessures ?

"Vous avez beau porter des cautions pour les gobelets, rappeler la règle, ça se multiplie et ça devient insupportable", pointe-t-il. "Parce qu'il faut savoir que les gobelets sont conçus de manière telle que cela provoque des blessures."

Le directeur général du Standard est clair, ces lancers sont dangereux : "Moi-même, j'étais un peu surpris de l'apprendre, mais images à l'appui, il y a de réelles blessures avec parfois des points de suture requis. Quand ce sont des boissons chaudes, ça peut donner un effet de brûlure."

Une façon inappropriée d'afficher son désaccord : "Donc il faut que ça cesse. Il y a vraiment moyen de marquer son mécontentement, y compris contre l'arbitre, autrement que de jeter quelque chose sur le terrain en direction des joueurs." Pour rappel, le club liégeois a annoncé officiellement interdire de manière temporaire les gobelets dans les tribunes.