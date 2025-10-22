Le moment idéal pour le Standard d'affronter La Gantoise d'Ivan Leko ? "Nous avons été ramenés à la réalité"

La soirée fut loin d'être agréable pour Davy Roef à la Planet Group Arena dimanche. Le gardien a dû se retourner à quatre reprises. Au final, son équipe s'est inclinée 4-1 face à Zulte Waregem, et La Gantoise, après une bonne période, sort brutalement du top 6.

La Gantoise devait composer sans plusieurs joueurs importants : Abdelkahar Kadri, Michał Skoras, Wilfried Kanga et Matisse Samoise. Ivan Leko n’a toutefois pas voulu en faire une excuse et a rappelé avec fermeté que son équipe ne perdait pas "Modric & co".

Un sentiment partagé par Davy Roef, qui s’est montré lucide dans son analyse sur le site officiel de La Gantoise après la défaite face à Zulte Waregem : "Crédit à Zulte Waregem, mais même sans nos blessés, nous aurions dû produire un meilleur football."

"Nous avons manqué à notre devoir, et nous l’avons payé cash. Nous n’avons pas su rivaliser avec nos adversaires. Ce que le coach a dit à la mi-temps, je préfère le laisser vous le dire lui-même."

Une piqûre de rappel avant la trêve internationale

Selon le portier, la seconde période a été meilleure, mais il était déjà trop tard pour espérer ramener quelque chose. Et le gardien des Buffalos tire une conclusion sans détour sur la situation actuelle de son équipe : "Avant la trêve internationale, nous ne jouions pas nos meilleurs matchs, mais nous prenions quand même les points. Cela ne pouvait pas durer, et cette fois, nous avons été ramenés à la réalité. Nous devons mieux jouer, et nous avons déjà prouvé que nous en étions capables."



Un véritable coup sur la tête a été porté aux Buffalos dimanche dernier. Et si c’était le moment idéal pour le Standard de les affronter ? Ce samedi, les deux équipes se retrouveront à la Planet Group Arena. Les Rouches restent sur un succès 1-0 face à l’Antwerp.