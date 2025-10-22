Le moment idéal pour le Standard d'affronter La Gantoise d'Ivan Leko ? "Nous avons été ramenés à la réalité"

Le moment idéal pour le Standard d'affronter La Gantoise d'Ivan Leko ? "Nous avons été ramenés à la réalité"
Photo: © photonews
Deviens fan de La Gantoise! 1877

La soirée fut loin d'être agréable pour Davy Roef à la Planet Group Arena dimanche. Le gardien a dû se retourner à quatre reprises. Au final, son équipe s'est inclinée 4-1 face à Zulte Waregem, et La Gantoise, après une bonne période, sort brutalement du top 6.

La Gantoise devait composer sans plusieurs joueurs importants : Abdelkahar Kadri, Michał Skoras, Wilfried Kanga et Matisse Samoise. Ivan Leko n’a toutefois pas voulu en faire une excuse et a rappelé avec fermeté que son équipe ne perdait pas "Modric & co".

Un sentiment partagé par Davy Roef, qui s’est montré lucide dans son analyse sur le site officiel de La Gantoise après la défaite face à Zulte Waregem : "Crédit à Zulte Waregem, mais même sans nos blessés, nous aurions dû produire un meilleur football."

"Nous avons manqué à notre devoir, et nous l’avons payé cash. Nous n’avons pas su rivaliser avec nos adversaires. Ce que le coach a dit à la mi-temps, je préfère le laisser vous le dire lui-même."

Une piqûre de rappel avant la trêve internationale

Selon le portier, la seconde période a été meilleure, mais il était déjà trop tard pour espérer ramener quelque chose. Et le gardien des Buffalos tire une conclusion sans détour sur la situation actuelle de son équipe : "Avant la trêve internationale, nous ne jouions pas nos meilleurs matchs, mais nous prenions quand même les points. Cela ne pouvait pas durer, et cette fois, nous avons été ramenés à la réalité. Nous devons mieux jouer, et nous avons déjà prouvé que nous en étions capables."

Un véritable coup sur la tête a été porté aux Buffalos dimanche dernier. Et si c’était le moment idéal pour le Standard de les affronter ? Ce samedi, les deux équipes se retrouveront à la Planet Group Arena. Les Rouches restent sur un succès 1-0 face à l’Antwerp.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Davy Roef

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/10: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 22/10: Zirkzee

16:30
Le mercato hivernal déjà dans toutes les têtes : la Roma veut Zirkzee...mais se tourne aussi vers l'Union

Le mercato hivernal déjà dans toutes les têtes : la Roma veut Zirkzee...mais se tourne aussi vers l'Union

16:30
"D'autres entraîneurs ont plus de qualités mais..." : les mots forts de Daniel Van Buyten sur Vincent Kompany

"D'autres entraîneurs ont plus de qualités mais..." : les mots forts de Daniel Van Buyten sur Vincent Kompany

16:00
OFFICIEL : La Gantoise surprend avec l'arrivée d'un jeune joueur

OFFICIEL : La Gantoise surprend avec l'arrivée d'un jeune joueur

12:40
L'Union peut être fière : le comportement de ses supporters au Lotto Park fait parler

L'Union peut être fière : le comportement de ses supporters au Lotto Park fait parler

15:40
Le Standard déchante : le parquet contre-attaque dans le dossier Adnane Abid

Le Standard déchante : le parquet contre-attaque dans le dossier Adnane Abid

15:00
Anderlecht se frotte les mains : les champions du monde made in Neerpede peuvent rapporter gros

Anderlecht se frotte les mains : les champions du monde made in Neerpede peuvent rapporter gros

14:40
1
La délivrance après la polémique et les doutes : Fabio Silva revit à Dortmund

La délivrance après la polémique et les doutes : Fabio Silva revit à Dortmund

15:20
Qui pour succéder à David Hubert sur le banc de Louvain ? Le dénouement est proche

Qui pour succéder à David Hubert sur le banc de Louvain ? Le dénouement est proche

14:20
"Un vrai Bruxellois" : Mauve depuis ses huit ans, il prolonge l'aventure à Anderlecht

"Un vrai Bruxellois" : Mauve depuis ses huit ans, il prolonge l'aventure à Anderlecht

14:00
Le Lotto Park s'en souvient : trois ans après, le frère d'un ancien d'Anderlecht a fait très mal à l'Union Réaction

Le Lotto Park s'en souvient : trois ans après, le frère d'un ancien d'Anderlecht a fait très mal à l'Union

13:20
Retrouvailles insoupçonnées pour Kompany : "J'ai joué contre lui quand j'étais très jeune, à Anderlecht"

Retrouvailles insoupçonnées pour Kompany : "J'ai joué contre lui quand j'étais très jeune, à Anderlecht"

13:40
Noa Lang dans une situation compliquée à Naples : "Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur"

Noa Lang dans une situation compliquée à Naples : "Je ne parle pas beaucoup avec l'entraîneur"

12:20
"Il y a de réelles blessures" : Pierre François très clair sur la dangerosité des lancers de gobelets Interview

"Il y a de réelles blessures" : Pierre François très clair sur la dangerosité des lancers de gobelets

11:20
D'un C4 à Anderlecht à un contrat jusqu'en 2029 au Bayern : Kompany peut "remercier" Vandenhaute

D'un C4 à Anderlecht à un contrat jusqu'en 2029 au Bayern : Kompany peut "remercier" Vandenhaute

11:40
Que risque vraiment le fameux lanceur de gobelets ayant entraîné l'arrêt de Standard-Antwerp ?

Que risque vraiment le fameux lanceur de gobelets ayant entraîné l'arrêt de Standard-Antwerp ?

11:00
Voici le onze probable du Club de Bruges face au Bayern Munich

Voici le onze probable du Club de Bruges face au Bayern Munich

12:00
Le verdict est tombé concernant la suspension d'Adnane Abid : l'ailier déjà disponible ce samedi ?

Le verdict est tombé concernant la suspension d'Adnane Abid : l'ailier déjà disponible ce samedi ?

10:20
"Il n'est pas le seul" : le Standard veut sanctionner également d'autres supporters que celui isolé Interview

"Il n'est pas le seul" : le Standard veut sanctionner également d'autres supporters que celui isolé

09:00
La presse italienne détruit Kevin De Bruyne et Naples : "Il a été quasiment invisible"

La presse italienne détruit Kevin De Bruyne et Naples : "Il a été quasiment invisible"

10:00
"Ils doivent se regarder dans le miroir" : Vincent Euvrard donne son avis sur l'arbitrage belge Interview

"Ils doivent se regarder dans le miroir" : Vincent Euvrard donne son avis sur l'arbitrage belge

08:40
7
Voici pourquoi Carlos Forbs aurait aimé que Samuel Edozie signe à Bruges cet été

Voici pourquoi Carlos Forbs aurait aimé que Samuel Edozie signe à Bruges cet été

09:30
David Hubert attend plus de certains joueurs : "Il est en colère contre lui-même"

David Hubert attend plus de certains joueurs : "Il est en colère contre lui-même"

08:20
1
"Je respecte sa décision" : Kevin Mac Allister, la classe même dans la défaite Interview

"Je respecte sa décision" : Kevin Mac Allister, la classe même dans la défaite

07:40
"Cela vous a probablement plus surpris" : Vincent Kompany réagit à sa prolongation au Bayern

"Cela vous a probablement plus surpris" : Vincent Kompany réagit à sa prolongation au Bayern

08:00
Voici une décision qui plaira à Thibaut Courtois, qui pointait du doigt une manipulation

Voici une décision qui plaira à Thibaut Courtois, qui pointait du doigt une manipulation

07:20
Promise David a tout tenté, la défense en souffrance : les notes de l'Union contre l'Inter

Promise David a tout tenté, la défense en souffrance : les notes de l'Union contre l'Inter

23:23
10
Course improbable au titre de meilleur buteur : trois candidats tirent leur épingle du jeu

Course improbable au titre de meilleur buteur : trois candidats tirent leur épingle du jeu

23:00
Soirée dingue en C1, pluie de buts et grosses surprises : le Napoli de KDB humilié

Soirée dingue en C1, pluie de buts et grosses surprises : le Napoli de KDB humilié

23:10
La touche Hubert...avant la touche Inter : l'Union à nouveau punie au Lotto Park

La touche Hubert...avant la touche Inter : l'Union à nouveau punie au Lotto Park

22:52
1
Retour en Serie A pour Joshua Zirkzee ? Un club du top serait en pôle pour relancer l'ex-Anderlechtois

Retour en Serie A pour Joshua Zirkzee ? Un club du top serait en pôle pour relancer l'ex-Anderlechtois

22:20
"La confiance de notre côté" : Christos Tzolis se projette vers son match de rêve à Munich

"La confiance de notre côté" : Christos Tzolis se projette vers son match de rêve à Munich

22:40
"Kevin De Bruyne a des qualités exceptionnelles, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps"

"Kevin De Bruyne a des qualités exceptionnelles, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps"

22:00
Retournement de situation : Seraing accusé d'avoir provoqué les "réactions hostiles des supporters du Patro"

Retournement de situation : Seraing accusé d'avoir provoqué les "réactions hostiles des supporters du Patro"

21:46
"Peu d'équipes ont tenté cela contre eux" : Nicky Hayen espère semer le doute dans l'esprit du Bayern

"Peu d'équipes ont tenté cela contre eux" : Nicky Hayen espère semer le doute dans l'esprit du Bayern

21:20
"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 0-1 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Malines KV Malines
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved