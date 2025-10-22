Retrouvailles insoupçonnées pour Kompany : "J'ai joué contre lui quand j'étais très jeune, à Anderlecht"

Vincent Kompany connaît suffisamment le Club de Bruges pour ne pas le sous-estimer. D'autant qu'il explique vouer un profond respect à Nicky Hayen.

Avec l'Antwerp, le Club de Bruges est l'adversaire le plus souvent rencontré par Vincent Kompany dans sa carrière d'entraîneur. Et il n'a pour l'instant gagné qu'un seul des neuf matchs face aux Blauw en Zwart. Mais l'histoire pourrait être différente avec cette machine de guerre qu'est en train de redevenir le Bayern Munich en comparaison avec son Anderlecht en pleine reconstruction.

Mais Vince The Prince ne tombera pas dans l'excès de confiance, il connaît d'ailleurs bien Nicky Hayen : "Son parcours est impressionnant. J'ai joué contre lui quand j'étais très jeune, à Anderlecht, alors qu'il était à Saint-Trond. Il a dû parcourir un long chemin pour arriver au Club, mais c'est surtout merveilleux de le revoir en Ligue des Champions", explique-t-il, cité par Het Laatste Nieuws.

Quel Club de Bruges à l'Allianz Arena ?

Kompany sait que les Brugeois aiment se muer en rouleau compresseur en Pro League mais que la réalité de la Ligue des Champions n'est pas la même. "Derrière chaque entraîneur offensif se cache un coach qui aime aussi défendre", sourit-il.

"La perception est bien sûr due au fait que le Club, avec l'Union Saint-Gilloise en Belgique, a été très dominant ces dernières années. Il est donc normal qu'avec de meilleurs joueurs, on attaque plus souvent. Mais aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions et le Club a aussi un plan pour cette compétition, un plan qui sera probablement un peu différent de ce qu'ils font en championnat. Nous sommes préparés à cela. Mais évidemment, c'est une équipe qui a déjà montré en Europe qu'elle pouvait être dangereuse", poursuit l'entraîneur bavarois.





"J'espère que ce sera pour eux la soirée la plus difficile de la campagne. Mais je suis assez réaliste pour savoir que rien n'est joué d'avance et que le Club peut aussi nous faire mal. Nous ne les sous-estimerons certainement pas", conclut Kompany.