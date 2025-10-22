"Un vrai Bruxellois" : Mauve depuis ses huit ans, il prolonge l'aventure à Anderlecht

Anderlecht a annoncé la prolongation d'Amine Mahroug. L'arrière gauche de 17 ans monte en puissance avec les RSCA Futures.

Incorporé aux RSCA Futures en fin de saison dernière (trois montées au jeu), Amine Mahroug a gagné en importance cet été. Le jeune arrière gauche a débuté huit des neuf matchs de D1B cette saison. Contre le Club NXT, il a même délivré son premier assist il y a trois semaines.

Ravi de sa progression ces derniers mois, Anderlecht l'a récompensé sous la forme d'un nouveau contrat. Mahroug est désormais lié au Sporting jusqu'en juin 2028.

Un ketje de Neerpede qui continue à gravir les échelons

Une nouvelle étape après avoir signé son premier contrat professionnel en février dernier. Dans le communiqué officiel, Anderlecht se réjouit de voir "un vrai Bruxellois", formé à Neerpede depuis ses huit ans, s'inscrire dans la durée en Mauve.

Les formateurs anderlechtois expliquent que le jeune joueur de 17 ans se démarque surtout par son jeu offensif et sa technique. "Anderlecht, c'est le club de mon coeur, de ma ville. C'est là où je suis né", se réjouit le principal intéressé.

"Ce n'est pas donné à tout le monde de rester aussi longtemps dans un club. Ça montre que le club croit en moi. Je me suis très vite adapté en U23, les coachs m'ont fait confiance très vite. Je leur ai montré de quoi j'étais capable, je crois que c'est ce qui m'a permis de signer ce deuxième contrat pro", conclut-il, d'une fierté légitime.