Le champion de NBA, Ajay Mitchell, revient sur son accueil à Sclessin : "Je ne m'y attendais pas"

Le champion de NBA, Ajay Mitchell, est revenu sur son accueil à Sclessin le 2 août dernier. Une mise à l'honneur qui a évidemment une saveur particulière pour celui qui est né à Ans.

Au micro du journaliste chez DAZN Belgium, Maxime Dôme, il s'est confié sur son accueil avant Standard - Dender : "C'est un truc de fou. J'ai été au stade quand j'étais petit quelques fois. Évidemment, je connaissais un peu l'atmosphère, mais le sentir, le fait de voir les supporters me fêter, c'était fou."

"Je ne m'y attendais pas. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'était cool de pouvoir être au Standard, d'être là pour le match et de voir tous les supporters. C'était un moment incroyable."

Marlon Fossey x Ajay Mitchell

Le basketteur avait été accueilli par Marlon Fossey, avec qui il avait pris la pose après avoir donné le coup d'envoi fictif de la rencontre. Lui qui habite aux États-Unis n’a pas toujours facile de suivre les rencontres, mais dès qu'il en a l’opportunité, il le fait.

Le match entre le Standard et Dender auquel il avait assisté s’était finalement terminé sur un score de 1-1. Dennis Ayensa avait ouvert le score à la 65e avant que Roman Květ n’égalise à la 85e.

Ce mercredi, le Belge a d’ailleurs contribué à la victoire de son équipe, Oklahoma City, en ouverture de la saison de NBA. Il a marqué 16 points en une quinzaine de minutes de jeu. Son club s’est finalement imposé de justesse 125 à 124 face aux Rockets de Houston. À noter qu’avant le match, lui et ses coéquipiers ont reçu la bague de champion suite à leur titre la saison dernière.