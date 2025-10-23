"On a joué avec trop de peur" : Nicky Hayen recadre ses joueurs après la claque à Munich

Le Club de Bruges a subi une lourde défaite en Ligue des champions mercredi soir, battu 4-0 par un Bayern Munich supérieur. Après le match, Nicky Hayen s'est montré très critique...

Le Club de Bruges a été dominé de bout en bout mercredi soir par un Bayern Munich impitoyable. Les Blauw en Zwart ont perdu 4-0 à Munich. L’entraîneur Nicky Hayen s’est montré très sévère envers ses joueurs.

L’entraîneur a expliqué en conférence de presse que tout devait être parfait pour espérer un résultat. "Quand le Bayern fait ses sprints à 100 % et que nous les suivons à 80 %, on a des problèmes", a-t-il déclaré à Het Nieuwsblad.

Nicky Hayen est sévère envers ses joueurs

"Nous n’avons pas égalé leur intensité. Ils ont été plus rapides, plus intelligents, meilleurs dans tout. Certaines choses ont été demandées, mais elles n’ont pas été exécutées. Nous avons joué avec trop de peur", a-t-il poursuivi.

"Alors, d’autres joueurs commencent aussi à douter. Un exemple : quand Olise commence à dribbler et que tu recules jusqu’à la surface, tu mets le Bayern dans sa zone de confort… À la mi-temps, j’ai dit : ‘Il nous reste 0,001 % de chance’, si on pouvait marquer pour revenir. Là, on aurait pu pousser, mais on sentait que ce n’était pas possible."

"Nous devons rester humbles. Le Bayern est un exemple, avec Kompany comme modèle pour beaucoup d’entraîneurs. Il fait un travail fantastique, avec un Bayern intouchable. J’ai beaucoup de respect, d’admiration et d’estime pour lui", a conclu Hayen.