Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs"

Vincent Euvrard espère que son Standard pourra surfer sur la victoire acquise en quatre jours contre l'Antwerp. Une victoire qui a quelque peu perturbé la préparation du déplacement à La Gantoise, mais qui a eu le don de donner un coup de boost aux Liégeois.

Le Standard pensait avoir une grosse semaine pour préparer son déplacement à La Gantoise de ce samedi. Cependant, les Rouches ont été quelque peu perturbés par la remise à lundi de la fin de la rencontre contre l'Antwerp. En conférence de presse, ce jeudi, Vincent Euvrard a donné des nouvelles de l'infirmerie et a expliqué que les plans avaient un peu changé, mais que son équipe serait prête pour le déplacement à la Planet Group Arena.

"Notre préparation a été un peu perturbée en début de semaine. Même si ce n'était que pour sept minutes, on a le sentiment d'avoir joué pendant quatre jours, on s'était préparés pendant le week-end comme si tout un match allait se dérouler. C'était surtout compliqué sur le plan émotionnel."

On sera prêts pour ce match"

Ce n'est donc qu'après le coup de sifflet final, mardi, que les joueurs ont eu droit à un jour de congé. Samedi et dimanche derniers, ils ont bien sûr préparé les sept dernières minutes du duel contre l'Antwerp.





"Couper mardi était nécessaire, surtout avec les trois matchs en sept jours qui arrivent. On ne s'est pas préparés pour La Gantoise comme ça aurait dû être le cas, mais nous avons tout de même eu mercredi, jeudi et vendredi. On sera prêts pour ce match."

La Gantoise, une équipe redoutable d'efficacité

Féru de statistiques, Vincent Euvrard a remarqué que La Gantoise était l'une des équipes les plus efficaces du championnat. Ses "expected points", qui représentent le rapport entre les buts "attendus" marqués et les buts "attendus" encaissés, sont bien en deçà des 17 points récoltés jusque-là. Équipe en surrégime ou particulièrement efficace ? Vincent Euvrard a son avis.

"On peut être en surrégime sur deux ou trois matchs, mais l'être sur un tel laps de temps est difficile. C'est vrai qu'ils ne créent pas énormément d'occasions et qu'ils en concèdent, mais ils sont toujours présents à la finition."

"Ils ont beaucoup de qualités offensives. Il faut voir quelle équipe ils vont aligner, puisque Kadri, Skoras et Kanga n'ont pas joué le dernier match. Mais malgré ces absences probables, la qualité reste présente", a-t-il assuré. Une efficacité que le Standard devra imiter, ce samedi soir.