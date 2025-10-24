Il est grand temps ! Anderlecht s'apprête à frapper un grand coup pour Nathan De Cat

Il est grand temps ! Anderlecht s'apprête à frapper un grand coup pour Nathan De Cat
Photo: © photonews

Du haut de ses 17 ans, Nathan De Cat est déjà une pièce maîtresse d'Anderlecht. Le Sporting s'apprête à agir en conséquence.

Rarement on aura vu un club du calibre d'Anderlecht négocier à ce point avec la fédération pour l'envoi d'un de ses joueurs à la Coupe du Monde U17. Cela démontre l'importance croissante de Nathan De Cat dans le jeu des Mauves.

Dès son intronisation dans l'entrejeu bruxellois en début de saison, le blondinet a montré qu'il avait déjà beaucoup à apporter à l'équipe, peu importe son âge. Conscient de la valeur de son jeune talent, le Sporting s'apprête à faire un geste en conséquence.

Un nouveau contrat attendu depuis plusieurs mois

Het Nieuwsblad rapporte en effet que la direction mauve veut logiquement le prolonger pour faire face à l'intérêt grandissant des clubs étrangers. C'est que De Cat n'a encore qu'un contrat débutant, signé en septembre 2024, quand Jesper Fredberg était encore là et que le joueur commençait à peine à se montrer avec les RSCA Futures.

Encore buteur à Saint-Trond le weekend dernier, le Bruxellois est l'un des éléments les moins bien payés du noyau. L'heure est plus que jamais à lui faire signer un contrat à la hauteur de son nouveau statut.

Nathan De Cat est actuellement lié au Sporting jusqu'en 2027, cela permettra également au club de s'assurer qu'il ne partira que pour un montant en adéquation avec son immense potentiel. De quoi également se faire pardonner pour le feuilleton de la Coupe du Monde U17 ?

