"Je me suis ennuyé à mourir" : le constat cinglant d'un ancien coach d'Anderlecht

Le Racing a partagé la mise ce jeudi face au Betis Seville en Coupe d'Europe. Un nul vierge que beaucoup d'observateurs ont décrit comme un bon résultat, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde.

Après une nouvelle journée européenne, Johan Boskamp a fait le point sur les performances des équipes belges pour Het Belang van Limburg. Genk a notamment fait l'objet d'une évaluation critique de la part du Néerlandais, après le match nul et vierge contre le Real Betis.

Les Limbourgeois ont certes tenu tête à l'équipe espagnole, mais Boskamp a eu du mal à s'enthousiasmer pour le jeu présenté. Surtout en première période.

"Un zéro à zéro contre le Real Betis. Est-ce que vous appelez ça sauver l'honneur ? Je me suis ennuyé à mourir pendant la première mi-temps, tout était beaucoup trop prudent. Heureusement, les choses se sont améliorées après la pause et Genk a enfin osé jouer davantage au football. C'est ce que je préfère voir chez eux", a analysé le Néerlandais.

Mais il a également fait preuve de compréhension à l'égard de l'approche de l'entraîneur Thorsten Fink pour ce match : "Quand votre équipe encaisse des buts aussi facilement, il est tout à fait normal qu'en tant qu'entraîneur, vous choisissiez de jouer de manière organisée. Il n'y a aucune honte à ce que Genk ait dû faire un pas en arrière. À partir de là, vous pouvez lentement reprendre confiance et grandir en tant qu'équipe."

Kossie a encore montré de belles choses

L'ancien entraîneur d'Anderlecht a également souligné la performance de 'Kossie' Karetsas, qui a su de nouveau briller face au Betis : "Avec Kossie, on a tout de suite vu l'effet. Il a connu une période difficile, mais il a de nouveau montré de belles choses hier. S'il retrouve sa fraîcheur et son audace, il peut redevenir important pour Genk."