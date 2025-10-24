"Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs"

Chafik Ouassal
"Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs"
Photo: © photonews

Parti en Angleterre après son aventure à Lens, le Belge s'est à Southampton, relégué en Championship, mais son passage chez les Saints ne se passe pas comme prévue. Pire, la situation devient critique de match en match.

Du haut de ses 11 matches, 2 victoires et une 18e place de Championshi, les début de Will Still à la tête de Southampton sont décevants pour de plus en plus de supporters des Saints. L'équipe reléguée de Premier League la saison passée, visait une remontée directe dans l'élite.

Même si une saison de Championship est très longue, une partie des supporters des Saints se montrent déjà impatients avec le Belge et commencent même à se faire entendre dans les tribunes en chantant "You'll be sacked tomorrow morning", à savoir "Tu seras viré demain matin" (lire ICI).

Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs

"Encore une fois, nous avons offert des points à notre adversaire, car nous n'avons pas su concrétiser nos nombreuses occasions, et aussi à cause de certaines erreurs défensives", lançait le coach lors de sa dernière conférence de presse.

"Malheureusement, je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs, même si j’aimerais bien. En analysant nos matches, nous avons fait beaucoup de bonnes choses. Mais il y a actuellement une certaine fragilité dans notre groupe", pointait-il, satisfait tout de même du travail fourni par ses joueurs mais également obligé de faire avec de nombreuses blessures.

"Je me remettrai toujours en question, je repasserai toujours notre prodédé en revue, nos manières de travailler, notre entraînement et j’analyserai le message que nous transmettons à nos joueurs. Mais je comprends parfaitement les supporters qui paient et ont donc le droit de critiquer", rajoutait-il encore.

William Still

