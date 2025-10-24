Le grand retour de Felice Mazzu en Jupiler Pro League se rapproche

Felice Mazzu va-t-il bientôt faire son grand retour en Jupiler Pro League ? Tout laisse à le croire. L'ancien entraîneur de Charleroi, de l'Union et d'Anderlecht est désormais en pole position pour succéder à David Hubert à OHL.

C’est à la surprise générale que David Hubert a quitté OHL il y a moins de deux semaines, en tant qu’avant-dernier du championnat, pour rejoindre le banc du leader, l’Union Saint-Gilloise, qui venait de se séparer de Sébastien Pocognoli.

Si Hans Somers a assuré l’intérim sur le banc des Louvanistes, comme la saison dernière, lors de la réception du Club de Bruges, un nouvel entraîneur principal est recherché par les pensionnaires du King Power at Den Dreef.

Louvain a cependant décidé de prendre son temps : malgré l’avant-dernière place, la réforme du championnat, qui fait qu’une seule équipe sera menacée de descente en Challenger Pro League à la fin des play-downs, permet à toutes les équipes de réfléchir davantage.

Felice Mazzu en pôle position à OHL

Rapidement, OHL a identifié deux profils pour succéder à David Hubert : celui de Timmy Simons, ancien entraîneur de Westerlo, mais aussi celui de Felice Mazzu, passé notamment par l’Union, Charleroi et Anderlecht.

Libre depuis sa dernière aventure à Saint-Trond, terminée en avril dernier, Mazzu serait désormais en pole position pour obtenir le poste, selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri… qui connaît bien Felice Mazzu, puisque l’homme de 59 ans est désormais son analyste sur le plateau d’Unibet TV. La décision finale est attendue dans les prochaines 24 heures, mais le retour de Felice Mazzu en Pro League semble se confirmer.