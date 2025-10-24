"L'émotion est toujours là" : les mots touchants d'Ivan Leko avant de retrouver 'son' Standard

Photo: © photonews

Demain soir, La Gantoise accueille le Standard. Un match forcément particulier pour Ivan Leko, qui s'est présenté en conférence de presse cette après-midi.

Ses retrouvailles avec le Standard auront beau être quelque peu éclipsées par les festivités des 125 ans d'existence des Buffalos, Ivan Leko s'apprête à vivre un match riche en émotions face au Standard. Il a préfacé cette rencontre en conférence de presse.

"Ce ne sera pas un match comme les autres. J'ai encore des amis là-bas, l'émotion est toujours là. La saison dernière a peut-être été l'une de mes meilleures en tant qu'entraîneur. Nous avons terminé septièmes et n'avons pas remporté de trophée, mais quand même", explique-t-il, cité par Het Laatste Nieuws.

Leko tient à replacer les événements dans leur contexte : "Nous avions deux joueurs au début de la pré-saison : O'Neill et Fossey. Les autres venaient de l'équipe B ou étaient prêtés. Nous avons forgé une équipe solide avec les supporters. Je suis fier de ce que j'ai fait là-bas. Mais maintenant, je suis à Gand et je donnerai tout pour ce club".

Skoras tout juste retapé ?

Tout donner, cela commencera par proposer autre chose que lors de la défaite 4-1 à Zulte Waregem. L'entraîneur croate n'avait pas hésité à descendre publiquement ses joueurs après la rencontre. Mais il se veut aujourd'hui plus mesuré : "S'il y a quelqu'un qui croit en cette équipe, c'est bien moi. Je n'en ferai pas tout un plat si nous atteignons les play-offs 1 et la Conference League. Je suis peut-être trop confiant. Nous ne gagnerons pas tous les matchs, mais il n'y a aucune équipe qui me poussera à dire : 'Ils sont meilleurs que nous, ce sera impossible de les battre'. On verra à quel point j'ai été stupide".

Face à Zulte, Michal Skoras, Wilfried Kanga et Abdelkahar Kadri étaient absents, tous trois blessés : "Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Peut-être qu'un ou deux joueurs pourraient jouer, mais il faut en discuter avec le staff médical". Selon les informations de nos confrères, Skoras serait le joueur le plus à même de jouer demain.

Suis La Gantoise - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (25/10).

