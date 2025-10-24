"L'émotion est toujours là" : les mots touchants d'Ivan Leko avant de retrouver 'son' Standard

Demain soir, La Gantoise accueille le Standard. Un match forcément particulier pour Ivan Leko, qui s'est présenté en conférence de presse cette après-midi.

Ses retrouvailles avec le Standard auront beau être quelque peu éclipsées par les festivités des 125 ans d'existence des Buffalos, Ivan Leko s'apprête à vivre un match riche en émotions face au Standard. Il a préfacé cette rencontre en conférence de presse.

"Ce ne sera pas un match comme les autres. J'ai encore des amis là-bas, l'émotion est toujours là. La saison dernière a peut-être été l'une de mes meilleures en tant qu'entraîneur. Nous avons terminé septièmes et n'avons pas remporté de trophée, mais quand même", explique-t-il, cité par Het Laatste Nieuws.

Leko tient à replacer les événements dans leur contexte : "Nous avions deux joueurs au début de la pré-saison : O'Neill et Fossey. Les autres venaient de l'équipe B ou étaient prêtés. Nous avons forgé une équipe solide avec les supporters. Je suis fier de ce que j'ai fait là-bas. Mais maintenant, je suis à Gand et je donnerai tout pour ce club".

Skoras tout juste retapé ?

Tout donner, cela commencera par proposer autre chose que lors de la défaite 4-1 à Zulte Waregem. L'entraîneur croate n'avait pas hésité à descendre publiquement ses joueurs après la rencontre. Mais il se veut aujourd'hui plus mesuré : "S'il y a quelqu'un qui croit en cette équipe, c'est bien moi. Je n'en ferai pas tout un plat si nous atteignons les play-offs 1 et la Conference League. Je suis peut-être trop confiant. Nous ne gagnerons pas tous les matchs, mais il n'y a aucune équipe qui me poussera à dire : 'Ils sont meilleurs que nous, ce sera impossible de les battre'. On verra à quel point j'ai été stupide".





Face à Zulte, Michal Skoras, Wilfried Kanga et Abdelkahar Kadri étaient absents, tous trois blessés : "Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Peut-être qu'un ou deux joueurs pourraient jouer, mais il faut en discuter avec le staff médical". Selon les informations de nos confrères, Skoras serait le joueur le plus à même de jouer demain.