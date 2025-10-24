Officiel : Anderlecht renforce sa structure avec le retour d'un ancien de la maison

Afrim Salievski est le nouveau directeur des talents de l'Académie d'Anderlecht. Le Bruxellois de 45 ans, d'origine albanaise, revient à Neerpede après cinq ans passés à l'Ajax. Il a déjà oeuvré au Sporting en tant que recruteur de jeunes de 2012 à 2020.

Du côté de l'Ajax, Salievski a été ces dernières années le Coordinateur du Scouting Jeunes et était responsable du recrutement des jeunes talents. Sous sa supervision, les Amstellodamois ont attiré plusieurs espoirs belges, tels que Mika Godts, Jorthy Mokio, Stanis Idumbo, Henrion Martin, Ethan Butera et Rayane Bounida.

Sa nouvelle fonction à Anderlecht, le verra prendre la tête de l'équipe de scouting tant pour les jeunes que pour l'équipe première. Il sera responsable du recrutement et de la conservation des talents et succédera à Peter Verbeke, qui quitte le club après cinq saisons.

Remettre son savoir-faire au service du Sporting

Selon le Chief Sports Tim Borguet, Neerpede est plus que jamais central dans la stratégie sportive d'Anderlecht. Il qualifie l'arrivée de Salievski de pas important dans le renforcement de la formation des jeunes, soulignant que Salievski dispose d'une connaissance approfondie du football belge et comprend parfaitement ce qu'Anderlecht représente. "C'est un expert dans sa discipline : identifier les talents qui correspondent à notre identité footballistique", explique-t-il dans le communiqué officiel.

Le principal concerné partage son enthousiasme : "C'est formidable de revenir travailler dans le plus grand club de Belgique. Le RSC Anderlecht a une riche tradition en matière de développement des talents. Avec l'équipe, nous voulons créer un environnement où les talents se sentent chez eux, peuvent se développer et contribuer au succès du club".





La structure anderlechtoise continue ainsi à se développer, avec quelqu'un qui connaît la maison comme sa poche et devra oeuvrer à faire revenir l'identité du Sporting à tous les étages.