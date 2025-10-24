Retrouvailles au menu ce weekend : comment Roland Duchâtelet a fait grandir l'homme de l'ombre de l'Union

Les matchs entre l'Union Saint-Gilloise et Saint-Trond sont toujours particuliers pour Chris O'Loughlin. Le directeur sportif de l'Union revient sur son passé dans le Limbourg.

Chris O'Loughlin, actif depuis sept ans à l'Union Saint-Gilloise, a travaillé pendant quatre saisons à Saint-Trond, entre 2014 et 2018. Il décrit le contact avec ses anciens collègues comme limité, mais cordial. "Cela se limite principalement à quelques messages. Cependant, c'est généralement chaleureux lorsque je revois Peter Delorge", déclare-t-il dans Het Belang van Limburg. Le directeur sportif irlandais était auparavant assistant et entraîneur principal en Hesbaye, et a ensuite travaillé pour Roland Duchâtelet notamment à Charlton.

Il n'est pas surpris par la bonne forme des Canaris. O'Loughlin a travaillé auparavant avec Wouter Vrancken à Courtrai et considère que c'est un atout majeur pour le club. "Je le connais et je sais que c'est un entraîneur incroyablement bon. Vrancken connaît et comprend le club STVV mieux que quiconque".

Wouter Vrancken, une valeur sûre de D1A

Les rumeurs selon lesquelles Vrancken était envisagé par Union comme successeur de Sébastien Pocognoli sont démenties par O'Loughlin. "Ce n'était pas le cas. Nous n'avons pas contacté Wouter, il n'était pas sur notre liste restreinte", répond-il, avec le sourire de celui qui aime prendre les observateurs à contre-pied. "Comme nous l'avons déjà indiqué, nous faisons toujours quelque chose de légèrement différent de ce que la plupart des gens pourraient attendre".

Le départ de Pocognoli a été abrupt mais a été géré en interne. "Ce genre de timing ne tombe jamais bien. Ce n'est pas amusant, mais nous avons déjà traversé tellement de choses que nous pouvons faire face à ce genre de situations".

C'est que l'Union est habituée à travailler avec de nouveaux coachs. La philosophie, en revanche, reste très stable ; "Nous nous sommes distingués par notre continuité ces quatre dernières années, avec le titre comme cerise sur le gâteau". La direction entend bien continuer sur sa lancée, à commencer par ce dimanche contre Saint-Trond.