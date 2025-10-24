Retrouvailles au menu ce weekend : comment Roland Duchâtelet a fait grandir l'homme de l'ombre de l'Union

Retrouvailles au menu ce weekend : comment Roland Duchâtelet a fait grandir l'homme de l'ombre de l'Union

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Les matchs entre l'Union Saint-Gilloise et Saint-Trond sont toujours particuliers pour Chris O'Loughlin. Le directeur sportif de l'Union revient sur son passé dans le Limbourg.

Chris O'Loughlin, actif depuis sept ans à l'Union Saint-Gilloise, a travaillé pendant quatre saisons à Saint-Trond, entre 2014 et 2018. Il décrit le contact avec ses anciens collègues comme limité, mais cordial. "Cela se limite principalement à quelques messages. Cependant, c'est généralement chaleureux lorsque je revois Peter Delorge", déclare-t-il dans Het Belang van Limburg. Le directeur sportif irlandais était auparavant assistant et entraîneur principal en Hesbaye, et a ensuite travaillé pour Roland Duchâtelet notamment à Charlton.

Il n'est pas surpris par la bonne forme des Canaris. O'Loughlin a travaillé auparavant avec Wouter Vrancken à Courtrai et considère que c'est un atout majeur pour le club. "Je le connais et je sais que c'est un entraîneur incroyablement bon. Vrancken connaît et comprend le club STVV mieux que quiconque".

Wouter Vrancken, une valeur sûre de D1A

Les rumeurs selon lesquelles Vrancken était envisagé par Union comme successeur de Sébastien Pocognoli sont démenties par O'Loughlin. "Ce n'était pas le cas. Nous n'avons pas contacté Wouter, il n'était pas sur notre liste restreinte", répond-il, avec le sourire de celui qui aime prendre les observateurs à contre-pied. "Comme nous l'avons déjà indiqué, nous faisons toujours quelque chose de légèrement différent de ce que la plupart des gens pourraient attendre".

Le départ de Pocognoli a été abrupt mais a été géré en interne. "Ce genre de timing ne tombe jamais bien. Ce n'est pas amusant, mais nous avons déjà traversé tellement de choses que nous pouvons faire face à ce genre de situations".

C'est que l'Union est habituée à travailler avec de nouveaux coachs. La philosophie, en revanche, reste très stable ; "Nous nous sommes distingués par notre continuité ces quatre dernières années, avec le titre comme cerise sur le gâteau". La direction entend bien continuer sur sa lancée, à commencer par ce dimanche contre Saint-Trond.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Union SG - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 19:15 (26/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
Union SG
Wouter Vrancken

Plus de news

"Il y a bien une faute grossière du joueur" : dernière passe d'armes dans le dossier Adnane Abid

"Il y a bien une faute grossière du joueur" : dernière passe d'armes dans le dossier Adnane Abid

16:00
Officiel : l'Union renforce le staff de David Hubert...en allant se servir au Club de Bruges

Officiel : l'Union renforce le staff de David Hubert...en allant se servir au Club de Bruges

14:00
Officiel : un match de Pro League reporté à cause de la Coupe du Monde U17

Officiel : un match de Pro League reporté à cause de la Coupe du Monde U17

15:30
Le facteur X du Standard ? "C'est un joueur très spécial, mais on ne doit pas dépendre de lui"

Le facteur X du Standard ? "C'est un joueur très spécial, mais on ne doit pas dépendre de lui"

14:30
Première frustration de David Hubert : voilà ce que l'Union doit absolument corriger en Ligue des Champions

Première frustration de David Hubert : voilà ce que l'Union doit absolument corriger en Ligue des Champions

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/10: Bandé - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/10: Bandé - Verschaeren

13:00
Officiel : un club de Pro League reprend le transfert sortant le plus cher de son histoire...après un test

Officiel : un club de Pro League reprend le transfert sortant le plus cher de son histoire...après un test

13:00
Ce n'est pas fréquent : le détail marquant dans le nouveau contrat de Vincent Kompany au Bayern

Ce n'est pas fréquent : le détail marquant dans le nouveau contrat de Vincent Kompany au Bayern

13:30
Foket, Rits, Flips et Ashimeru : pourquoi ils ne porteront pas plainte contre Anderlecht

Foket, Rits, Flips et Ashimeru : pourquoi ils ne porteront pas plainte contre Anderlecht

12:00
"Personne n'aime venir ici" : avant d'affronter le Standard en Coupe, Beveren est en pleine bourre

"Personne n'aime venir ici" : avant d'affronter le Standard en Coupe, Beveren est en pleine bourre

12:20
Un dilemme pour Rik De Mil, la continuité pour Besnik Hasi ? Les compos probables de Charleroi - Anderlecht

Un dilemme pour Rik De Mil, la continuité pour Besnik Hasi ? Les compos probables de Charleroi - Anderlecht

11:15
Il est grand temps ! Anderlecht s'apprête à frapper un grand coup pour Nathan De Cat

Il est grand temps ! Anderlecht s'apprête à frapper un grand coup pour Nathan De Cat

11:30
Un geste qui vaut cher : sanction de neuf matchs réduite, mais encore lourde pour ce joueur des Francs Borains

Un geste qui vaut cher : sanction de neuf matchs réduite, mais encore lourde pour ce joueur des Francs Borains

10:30
Faire mieux que le Qatar : l'Arabie Saoudite frappe fort dans la préparation de sa Coupe du monde 2034

Faire mieux que le Qatar : l'Arabie Saoudite frappe fort dans la préparation de sa Coupe du monde 2034

11:00
Pour réunir un duo mythique : Sofiane Boufal pourrait quitter l'Union dès le mois de janvier

Pour réunir un duo mythique : Sofiane Boufal pourrait quitter l'Union dès le mois de janvier

08:00
Le grand retour de Felice Mazzu en Jupiler Pro League se rapproche

Le grand retour de Felice Mazzu en Jupiler Pro League se rapproche

10:00
"Pour mon bien-être, c'était mieux" : l'ancien directeur sportif de La Gantoise règle ses comptes

"Pour mon bien-être, c'était mieux" : l'ancien directeur sportif de La Gantoise règle ses comptes

09:30
"Nous boycottons ce déplacement" : message fort des supporters du Racing Genk

"Nous boycottons ce déplacement" : message fort des supporters du Racing Genk

09:00
Hors du top 10 cette saison, les rivaux se rapprochent : la Belgique en danger au coefficient UEFA

Hors du top 10 cette saison, les rivaux se rapprochent : la Belgique en danger au coefficient UEFA

07:40
Cible d'Ivan Leko et La Gantoise, il pourrait directement filer... en Premier League

Cible d'Ivan Leko et La Gantoise, il pourrait directement filer... en Premier League

08:30
Le calvaire n'est pas encore terminé : voici la seule issue possible pour Verschaeren... et à prix dérisoire

Le calvaire n'est pas encore terminé : voici la seule issue possible pour Verschaeren... et à prix dérisoire

07:00
📷 Un dernier hommage à Roger Lukaku, enterré ce jeudi à Kinshasa

📷 Un dernier hommage à Roger Lukaku, enterré ce jeudi à Kinshasa

07:20
"Le signe d'un excès de respect" : Hein Vanhaezebrouck se montre très clair sur l'attitude du Club de Bruges

"Le signe d'un excès de respect" : Hein Vanhaezebrouck se montre très clair sur l'attitude du Club de Bruges

06:30
Lennart Karl, la nouvelle révélation ? Vincent Kompany a visiblement de l'or entre les mains

Lennart Karl, la nouvelle révélation ? Vincent Kompany a visiblement de l'or entre les mains

23:00
🎥 "Ça va me faire plaisir de les revoir" : Martin Wasinski préface le match face à son ancien club, Charleroi

🎥 "Ça va me faire plaisir de les revoir" : Martin Wasinski préface le match face à son ancien club, Charleroi

22:40
🎥 Le meilleur entre Eden Hazard et Leandro Trossard ? Un ancien Diable Rouge hésite avant de choisir

🎥 Le meilleur entre Eden Hazard et Leandro Trossard ? Un ancien Diable Rouge hésite avant de choisir

22:20
Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne : est-ce vraiment mérité ? Analyse

Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne : est-ce vraiment mérité ?

22:00
"C'est simplement une question de bon sens" : Thibaut Courtois ne mâche pas ses mots envers La Liga

"C'est simplement une question de bon sens" : Thibaut Courtois ne mâche pas ses mots envers La Liga

21:40
Le champion de NBA, Ajay Mitchell, revient sur son accueil à Sclessin : "Je ne m'y attendais pas"

Le champion de NBA, Ajay Mitchell, revient sur son accueil à Sclessin : "Je ne m'y attendais pas"

20:30
"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

"Les coachs font beaucoup la différence" : Paul-José M'Poku déçu du traitement de son frère par Mikel Arteta

21:20
"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

21:05
🎥 "Qui a un mec aussi fou que le mien ?" : la compagne d'Alexis Flips le surprend... avec une drôle d'idée

🎥 "Qui a un mec aussi fou que le mien ?" : la compagne d'Alexis Flips le surprend... avec une drôle d'idée

20:00
Des regrets à avoir pour le KRC Genk ? Les Limbourgeois ne prennent qu'un point face au Real Betis

Des regrets à avoir pour le KRC Genk ? Les Limbourgeois ne prennent qu'un point face au Real Betis

20:49
Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs" Interview

Sur ce point, le Standard devra imiter La Gantoise, samedi : "On peut être en surrégime deux, trois matchs"

17:40
OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière

OFFICIEL : un ancien coéquipier de Kevin De Bruyne entre 2021 et 2025 met un terme à sa carrière

19:40
"Je ne suis pas dans une situation de panique" : Rik De Mil optimiste malgré la mauvaise passe de Charleroi

"Je ne suis pas dans une situation de panique" : Rik De Mil optimiste malgré la mauvaise passe de Charleroi

19:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 20:45 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 25/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 25/10 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 25/10 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved