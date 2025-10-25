"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

Cet été, Louis Patris a signé à l'Union Saint-Gilloise en provenance du STVV. Ancien d'Anderlecht, il révèle ne pas avoir hésité à signer malgré la rivalité entre les deux équipes.

Louis Patris a appartenu à Anderlecht entre 2023 et 2025. Dans le club de la capitale bruxelloise, il a disputé un total de 19 matchs. Lors de l’exercice 2024-2025, l’arrière droit a ensuite été prêté au STVV avant d’y signer définitivement.

Passé par les Mauves, certains pourraient s’interroger sur le fait de rejoindre un club rival, même si la rivalité entre Anderlecht et l’Union n’est pas la plus marquée du pays. Celle entre le Standard et Anderlecht reste bien plus grande par exemple.

Je n’ai pas d’attache particulière avec ce club

Quand il a été interrogé à ce sujet par Sudinfo, l’Unioniste a été sans langue de bois : "Non, pas du tout, je n’ai pas pensé à la rivalité. Je n’ai fait qu’un an au RSCA. Je n’ai pas d’attache particulière avec ce club, au contraire de ceux qui ont été formés là."

"Ces dernières années, plusieurs joueurs ont fait le pas d’Anderlecht à l’Union et cela a bien marché pour eux. Noah Sadiki est maintenant en Premier League, tandis qu’Anouar Ait El Hadj est en train de réaliser une top saison", poursuit-il.





Louis Patris a quant à lui été formé du côté du Standard de Liège et de OH Louvain. Il avait fait ses débuts professionnels avec les Louvanistes en 2021.