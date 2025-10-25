Un jeune Carolo absent pour plusieurs semaines

Un jeune Carolo absent pour plusieurs semaines
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Mauvaise nouvelle pour le jeune Carolo Rafaël Teugels : il va manquer plusieurs semaines de compétition.

Selon le média partenaire de l'ACFF, D1 Média, l'arrière gauche des Zèbra Élites devrait être absent entre 6 et 8 semaines. Un véritable coup dur pour le jeune joueur de 19 ans.

En ce début de saison, il grappillait des minutes avec les jeunes Carolos. Il a pris part à un total de six rencontres depuis l'entame de l'exercice 2025-2026.

Il a été titulaire à deux reprises, lors de la première journée et le 12 octobre dernier face à Rochefort. Son équipe s'est d'ailleurs imposée sur le score de 2-1 lors de sa dernière titularisation. 

Le point sur le classement

Au classement de première nationale (D1 ACFF), les Zèbres sont actuellement troisièmes. Après neuf matchs de championnat, ils ont récolté seize points. Leur bilan est le suivant : cinq victoires, un nul et trois défaites. Ils sont juste devant Virton et Stockay qui comptabilisent 15 points. Le RAEC Mons est lui en tête du classement avec 25 points, devant Tubize-Braine qui a 23 unités.

Ce dimanche 26 octobre, les Zèbra Élites recevront, sans Rafaël Teugels donc, comme la semaine dernière, l’Union Saint-Gilloise U23. Le coup d’envoi sera donné à 15h00. Les Bruxellois sont quant à eux actuellement 11es du classement avec seulement quatre petites unités. C’est un match abordable sur le papier pour les Carolos, qui devront rester vigilants.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une publication partagée par Sporting Charleroi - Zebra Elites (@zebra_elites)

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
Charleroi

Plus de news

Comme on se retrouve : l'arrivée de Felice Mazzu à Louvain va avoir des conséquences jusqu'en D1 ACFF

Comme on se retrouve : l'arrivée de Felice Mazzu à Louvain va avoir des conséquences jusqu'en D1 ACFF

23:00
Débâcle annuelle pour le Standard, giflé comme chaque saison à La Gantoise

Débâcle annuelle pour le Standard, giflé comme chaque saison à La Gantoise

22:40
Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga enchaîne avec Stockay : du changement sur le podium de D1 ACFF

Tubize-Braine met Mons sous pression, José Riga enchaîne avec Stockay : du changement sur le podium de D1 ACFF

22:20
Le RFC Liège renverse le RWDM au cours d'un match fou, Eupen enchaîne : les résumés de la soirée en D1B

Le RFC Liège renverse le RWDM au cours d'un match fou, Eupen enchaîne : les résumés de la soirée en D1B

21:58
Soirée à suspense derrière les Casernes : Malines déchante mais chasse tout de même Anderlecht du podium

Soirée à suspense derrière les Casernes : Malines déchante mais chasse tout de même Anderlecht du podium

20:20
Aron Donnum aura tout essayé : Sébastien Pocognoli décroche sa première victoire avec Monaco !

Aron Donnum aura tout essayé : Sébastien Pocognoli décroche sa première victoire avec Monaco !

21:00
Sadiki omniprésent, Talbi fait plier Stamford Bridge : les Belgicains de Sunderland font sensation

Sadiki omniprésent, Talbi fait plier Stamford Bridge : les Belgicains de Sunderland font sensation

20:40
🎥 Plus qu'une question de temps : avant même sa signature, Felice Mazzu attire déjà les regards en tribune

🎥 Plus qu'une question de temps : avant même sa signature, Felice Mazzu attire déjà les regards en tribune

19:45
Un ancien joueur du Standard de Liège suspendu huit matchs dans son nouveau club belge

Un ancien joueur du Standard de Liège suspendu huit matchs dans son nouveau club belge

20:00
🎥 La catastrophe : Kevin De Bruyne sort du terrain en larmes après s'être blessé...en marquant sur penalty

🎥 La catastrophe : Kevin De Bruyne sort du terrain en larmes après s'être blessé...en marquant sur penalty

19:16
Antonio Conte semble avoir pris sa décision : Kevin De Bruyne va devoir se réinventer

Antonio Conte semble avoir pris sa décision : Kevin De Bruyne va devoir se réinventer

19:00
Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

Frustration des deux côtés : Dender encore loin de sa première victoire de la saison

18:06
Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

Que se passe-t-il avec Thorgan Hazard ? Même lui peine à l'expliquer

15:40
L'effet Arnaud Mercier...presque jusqu'au bout : l'Olympic passe à côté de la montre en or

L'effet Arnaud Mercier...presque jusqu'au bout : l'Olympic passe à côté de la montre en or

18:30
Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

Énorme bourde : un commentateur de DAZN critique sa collègue... sans savoir qu'il était à l'antenne

15:00
"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

"Aucune attache particulière avec ce club" : un ex-Anderlechtois qui a rejoint l'Union SG sans langue de bois

16:00
Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

Felice Mazzu va devenir le nouvel entraîneur d'un club de Pro League

17:00
Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

Mais où la série s'arrêtera-t-elle ? Le Bayern de Vincent Kompany dépoussière un vieux record de l'AC Milan

17:48
Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

Après Loïs Openda, un autre Diable Rouge pourrait rejoindre la Juventus

17:30
"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi Réaction

"Je n'ai aucune idée de ce qui ne va pas" : Colin Coosemans impuissant après son erreur contre Charleroi

13:20
3
"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

"C'est un mur" : un coéquipier de Senne Lammens vante les qualités du Diable Rouge

16:40
Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

Après un match complètement fou, le Girona d'Axel Witsel reste dernier de Liga

16:20
"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

"Je ne l'aurais pas fait" : Paul Van Himst critique subtilement Besnik Hasi

13:40
Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

Hein Vanhaezebrouck critique Rik De Mil : "Il ne fait que ça"

13:00
Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

Le parquet fédéral réclame de nouvelles sanctions contre le Standard

13:52
Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

Le coach de Manchester United, Ruben Amorim, "un peu surpris" par Senne Lammens

15:20
"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

"Une partie de mon cœur sera toujours au Standard" : Ivan Leko impatient d'affronter les Rouches

14:20
Un jeune talent d'Anderlecht veut s'imposer en numéro neuf : "Je me prends pour modèle Lukaku"

Un jeune talent d'Anderlecht veut s'imposer en numéro neuf : "Je me prends pour modèle Lukaku"

12:40
Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

11:30
Damien Mouchamps explique ce qui a changé au RFC Liège comparé aux saisons précédentes

Damien Mouchamps explique ce qui a changé au RFC Liège comparé aux saisons précédentes

12:20
🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

12:00
"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

08:40
2
Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

10:00
Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

11:00
Une légende du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il fait cela très, très bien"

Une légende du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il fait cela très, très bien"

10:30
Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue" Interview

Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue"

07:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 26/10 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 26/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 26/10 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 26/10 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved