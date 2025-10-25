Un jeune Carolo absent pour plusieurs semaines

Mauvaise nouvelle pour le jeune Carolo Rafaël Teugels : il va manquer plusieurs semaines de compétition.

Selon le média partenaire de l'ACFF, D1 Média, l'arrière gauche des Zèbra Élites devrait être absent entre 6 et 8 semaines. Un véritable coup dur pour le jeune joueur de 19 ans.

En ce début de saison, il grappillait des minutes avec les jeunes Carolos. Il a pris part à un total de six rencontres depuis l'entame de l'exercice 2025-2026.

Il a été titulaire à deux reprises, lors de la première journée et le 12 octobre dernier face à Rochefort. Son équipe s'est d'ailleurs imposée sur le score de 2-1 lors de sa dernière titularisation.

Le point sur le classement

Au classement de première nationale (D1 ACFF), les Zèbres sont actuellement troisièmes. Après neuf matchs de championnat, ils ont récolté seize points. Leur bilan est le suivant : cinq victoires, un nul et trois défaites. Ils sont juste devant Virton et Stockay qui comptabilisent 15 points. Le RAEC Mons est lui en tête du classement avec 25 points, devant Tubize-Braine qui a 23 unités.

Ce dimanche 26 octobre, les Zèbra Élites recevront, sans Rafaël Teugels donc, comme la semaine dernière, l’Union Saint-Gilloise U23. Le coup d’envoi sera donné à 15h00. Les Bruxellois sont quant à eux actuellement 11es du classement avec seulement quatre petites unités. C’est un match abordable sur le papier pour les Carolos, qui devront rester vigilants.