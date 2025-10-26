🎥 Bruges fait le nécessaire au Bosuil et maintient la pression sur l'Union

Après sa lourde défaite (4-0), la JPL reprend ses droits et le Club a une nouvelle occasion de revenir à hauteur de l'Union au classement. Mais attention, car en face l'Antwerp a un besoin urgent de points.

Bruges n'a pas tardé à lancer le match et Romeo Vermant ouvrait le score après 11 minutes de jeu seulement. Il récupérait le ballon avec un peu de chance dans la surface de réparation et, bien qu'entouré de quatre joueurs anversois, il parvenait à tirer et envoyer le ballon hors de portée de Nozawa.

Dominateur en ce début de match, Bruges gardait le contrôle et vers le quart d'heure de jeu, Christos Tzolis pénètrait dans la surface anversoise, où il était bousculé par Foulon. Mais l'arbitre Laforge laissait toutefois le jeu se poursuivre et ne sifflait pas de penalty en faveur des Blauw & Zwart. Le Grec manquait de faire le break peu avant le repos (43e) bien servi par Vermant.

Meilleur visage des Anversois après le repos

Bruges menait logiquement à la pause après avoir facilement contrôlé la période face à des Anversois peu inspirés mais qui montraient de bien meilleure intentions en seconde période. Rapidement, le Matricule 1 se mettait à l'attaque et Hamdaoui (55e) gaspillait une grosse occasion d'égaliser, avant que Janssen ne fasse de même un quart d'heure plus tard.







L'Antwerp poussait et mettait Bruges sous pression, mais sans trouver la faille. Finalement, ce sont trois points supplémentaires à mettre au profit du Club, qui remporte sa troisième victoire consécutive avec un écart minime.

Sans briller au Bosuil, Bruges a fait preuve d'efficacité et s'en remet à un but précoce de Vermant a qui a suffi pour remporter la mise. Après une première mi-temps médiocre, l'Antwerp s'est nettement amélioré après la pause, mais Hamdaoui et Janssen ont tous deux manqué des occasions en or d'égaliser.