Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

Besnik Hasi se passe de plusieurs joueurs pour le 1/16e de finale de Croky Cup d'Anderlecht. Cédric Hatenboer, en revanche, reste écarté.

Après une défaite décevante en championnat concédée sur la pelouse du Sporting Charleroi, Anderlecht espère se relancer en Coupe de Belgique face au KVK Ninove.

Ce lundi soir, le club bruxellois a dévoilé le groupe sélectionné pour ce 1/16e de finale de Croky Cup. L’information principale est l’absence de Nathan De Cat, laissé au repos en vue des prochaines échéances.

Par ailleurs, Besnik Hasi se passe de Moussa N’Diaye, Thorgan Hazard et Enric Llansana. Le T1 anderlechtois a donc prévu de faire légèrement tourner au Lotto Park, même si manquer la qualification n’est évidemment pas une option pour les Mauves.

Toujours pas de Cédric Hatenboer avec Anderlecht, Nathan De Cat laissé au repos

Faire tourner, tout en restant fidèle à ses principes, toutefois. En effet, malgré cette rencontre face à un adversaire de moindre calibre (D1 VV), Besnik Hasi n’a toujours pas repris Cédric Hatenboer. Zoumana Keita ne sera pas non plus de la partie.

Dans la sélection, on note les retours d’Ali Maamar et d’Anas Tajaouart, tous deux champions du monde U20 avec le Maroc, ainsi que celui de César Huerta.

La sélection d'Anderlecht : Colin Coosemans, Mads Kikkenborg, Joachim Imbrechts, Tristan Degreef, Nathan Saliba, Mario Stroeykens, Anas Tajouaert, Yari Verschaeren, Ludwig Augustinsson, Ilay Camara, Lucas Hey, Mihajlo Ilic, Marco Kana, Ali Maamar, Yasin Özcan, Killian Sardella, Nilson Angulo, Adriano Bertaccini, Mihajlo Cvetkovic, Cesar Huerta, Luis Vazquez.

