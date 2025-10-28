Anderlecht battu par...ses propres supporters ? "Ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase"

Les temps sont durs pour Besnik Hasi au Lotto Park. Ce soir, Anderlecht accueille Ninove, une équipe qui a très mal commencé la saison...à cause du Sporting ?

La piètre prestation à Charleroi et la défaite qui en a découlé ont fait remonter la pression à Anderlecht. Les 'Hasi Buiten' étaient clairement perceptibles chez les supporters visiteurs au Mambourg. Mais que dire alors de la situation de Ninove ? L'adversaire des Mauves a commencé la saison avec une petite victoire en neuf matchs.

Leur président, Gunther Van Der Perren, attribue cela au fait que ses joueurs ont la tête au match de ce soir depuis le tirage au sort. Mais il accepte tout cela assez naturellement, étant lui-même un grand supporter d'Anderlecht.

"C'est extraordinaire d'affronter mon club préféré. C'est aussi le cas de plusieurs joueurs. Et bien sûr, je veux les battre. Le groupe en parle déjà depuis des semaines, c'est la cause de notre mauvais départ en championnat", explique-t-il dans Het Nieuwsblad.

Deux sentiments contradictoires

"Je l'avoue : gagner ferait aussi un peu mal. La situation est déjà compliquée pour eux. Ils ne jouent pas en Europe. Donc, s'ils sont éliminés en coupe par un petit poucet, ce serait vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase", poursuit Van Der Perren.





En attendant, Ninove disputera le match d'une vie et jouera le coup à fond : "D'accord, je ne nous donne qu'une chance sur cent. Il serait plus logique que nous soyons corrigés - mais de préférence moins lourdement que le 1-8 d'il y a 37 ans. Mais on ne sait jamais, car les contes de fées existent".