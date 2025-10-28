"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu

"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu
Photo: Nicolas Darimont

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Avant le match entre le RFC Liège et le Sporting de Charleroi, Alexis André Jr. s'est exprimé au micro de RTL Sports. Près de cinq mois après l'interview exclusive qu'il nous avait accordée, le gardien est revenu sur sa double activité d'influenceur et de footballeur.

Il nous l’avait déjà dit : sa profession d’influenceur n’allait pas avoir d’impact négatif sur sa carrière. Sa priorité étant bel et bien le terrain. Près de cinq mois après, le constat est le même : il veut plus inspirer qu’autre chose à travers ses réseaux sociaux. Le footballeur a un peu plus de cinq millions d’abonnés sur TikTok et bientôt un million sur Instagram.

"Moi, c’est surtout pour inspirer les jeunes, parce que je vois qu’il y a beaucoup de jeunes qui me reconnaissent et qui me supportent énormément via les réseaux sociaux", explique-t-il.

"Donc ça fait plaisir, et c’est pour leur montrer que c’est ça, la vie d’un footballeur et que du coup, ça les inspire et ça leur donne envie aussi de pouvoir accéder à ce niveau-là un jour. Comme ça, ils peuvent voir comment ça fonctionne." Récemment, il avait par exemple partagé une story visant à aider les jeunes gardiens qui ont pour rêve de devenir professionnels.

C’est que du positif

Il ne voit pas de négatif à cette création de contenu : "Moi, c’est sûr que je reçois des messages de soutien depuis que je suis à Liège. Il y a une forte communauté, surtout au RFC Liège, parce que les fans, ils sont très actifs, très présents. Donc c’est bien et c’est que du positif."

Jamais ne semble lui être venue l’idée d’arrêter : "Pour l’instant, j’ai eu que des bons retours des supporters, et donc ça fait très plaisir. C’est pour ça que je continue à créer du contenu. Et voilà, tout le monde est content. C’est très facile : créer du contenu, ça prend quelques minutes dans la journée. Footballeur, c’est toute la journée. Donc non, en vrai, tu te fais une petite vidéo et après tu la postes, et c’est fini."

"Donc c’est assez rapide. Ça ne te gêne pas dans ta carrière de footballeur de créer du contenu, à part si tu dois te déplacer, aller dans d’autres villes, dans d’autres pays. C’est sûr que là, c’est pas très sérieux. Mais moi, je le fais derrière mon téléphone, je ne bouge pas d’un pied", conclut-il.

Le gardien n’a pour le moment connu qu’une seule titularisation avec le RFC Liège. C’était en 1/32e de finale de Coupe de Belgique face au FC Gullegem. Sera-t-il encore titulaire pour ce 1/16e de finale face à Charleroi ? Réponse ce mardi soir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Liège - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Charleroi
FC Liège

Plus de news

Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

Kylian Hazard n'a pas peur de Charleroi : "Ce n'est pas comme si on jouait le Real"

16:00
LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marine en quête d'un exploit

LIVE RFC Liège - Charleroi : les Sang et Marine en quête d'un exploit

15:10
Les compositions probables de RFC Liège - Charleroi : quatre changements pour les Zèbres, deux pour Liège ?

Les compositions probables de RFC Liège - Charleroi : quatre changements pour les Zèbres, deux pour Liège ?

14:20
David Hubert annonce du changement à l'Union : "Il est prêt à jouer"

David Hubert annonce du changement à l'Union : "Il est prêt à jouer"

17:40
"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

17:20
"J'étais dans le stade à Rocourt samedi, j'ai compris" : Rik De Mil se méfie du RFC Liège Interview

"J'étais dans le stade à Rocourt samedi, j'ai compris" : Rik De Mil se méfie du RFC Liège

10:40
Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

Deux semaines pour décider du sort de Besnik Hasi ? Le baptême de feu de la nouvelle direction d'Anderlecht

17:00
Les supporters de Charleroi sont sceptiques : la désignation arbitrale qui fait polémique contre le RFC Liège

Les supporters de Charleroi sont sceptiques : la désignation arbitrale qui fait polémique contre le RFC Liège

07:40
Sébastien Pocognoli profitera-t-il d'une règle spécifique à la Ligue 1 ? "La question a tout son sens"

Sébastien Pocognoli profitera-t-il d'une règle spécifique à la Ligue 1 ? "La question a tout son sens"

16:30
Quel Kevin De Bruyne aurons-nous à la Coupe du Monde ? Le médecin des Diables s'exprime

Quel Kevin De Bruyne aurons-nous à la Coupe du Monde ? Le médecin des Diables s'exprime

15:40
Steven Defour voit une surprise dans le top 6 : "Cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait"

Steven Defour voit une surprise dans le top 6 : "Cette équipe peut viser bien plus haut qu'elle ne le pensait"

15:00
Il faudra cravacher pour y parvenir : la clause spéciale négociée par Thorgan Hazard dans son contrat

Il faudra cravacher pour y parvenir : la clause spéciale négociée par Thorgan Hazard dans son contrat

14:40
"On a parlé entre adultes" : Rik De Mil clarifie sa relation avec Mehdi Bayat après la tentation unioniste

"On a parlé entre adultes" : Rik De Mil clarifie sa relation avec Mehdi Bayat après la tentation unioniste

09:40
📷 Un design assez différent de la tenue actuelle : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

📷 Un design assez différent de la tenue actuelle : le nouveau maillot extérieur des Diables a fuité

13:30
Nicolas Frutos aurait-il pu devenir entraîneur principal à Anderlecht ? "Ce départ a été un cadeau"

Nicolas Frutos aurait-il pu devenir entraîneur principal à Anderlecht ? "Ce départ a été un cadeau"

13:00
Malmené à Seraing mais fortement convoité : même l'Antwerp en pince pour ce défenseur de D1B

Malmené à Seraing mais fortement convoité : même l'Antwerp en pince pour ce défenseur de D1B

12:40
Leko savoure la retour du bourreau du Standard : "Selon certains, il ne réussit pas une passe à cinq mètres"

Leko savoure la retour du bourreau du Standard : "Selon certains, il ne réussit pas une passe à cinq mètres"

12:20
"Je voulais éviter une Bayernisation du championnat" : Bruno Venanzi revient sur les années Preud'homme

"Je voulais éviter une Bayernisation du championnat" : Bruno Venanzi revient sur les années Preud'homme

12:00
La force de l'Union et de Bruges : le classement qui en dit long sur l'écart avec certains concurrents Analyse

La force de l'Union et de Bruges : le classement qui en dit long sur l'écart avec certains concurrents

11:50
Anderlecht battu par...ses propres supporters ? "Ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase"

Anderlecht battu par...ses propres supporters ? "Ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase"

11:20
La poisse pour le Club de Bruges : un autre titulaire sur la touche pour plus d'un mois

La poisse pour le Club de Bruges : un autre titulaire sur la touche pour plus d'un mois

11:00
À quand un retour ? Le physiothérapeute de Romelu Lukaku donne de ses nouvelles

À quand un retour ? Le physiothérapeute de Romelu Lukaku donne de ses nouvelles

10:20
Un ancien de la génération dorée détruit Roberto Martinez : "Un très mauvais entraîneur"

Un ancien de la génération dorée détruit Roberto Martinez : "Un très mauvais entraîneur"

10:00
Kevin De Bruyne finalement opéré à Bruxelles : tous les détails de sa longue revalidation

Kevin De Bruyne finalement opéré à Bruxelles : tous les détails de sa longue revalidation

09:16
Vers un départ hivernal ? Ivan Leko a mis un ancien Diable Rouge au placard

Vers un départ hivernal ? Ivan Leko a mis un ancien Diable Rouge au placard

09:00
Des surprises à prévoir en Croky Cup ? La composition probable du Standard à Beveren

Des surprises à prévoir en Croky Cup ? La composition probable du Standard à Beveren

08:00
Bientôt une chaîne de télé lancée par les clubs de Pro League ? La situation de DAZN fait peur à tout le monde

Bientôt une chaîne de télé lancée par les clubs de Pro League ? La situation de DAZN fait peur à tout le monde

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/10: Edjouma

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/10: Edjouma

07:20
Olivier Renard à l'affût : Anderlecht cible un international espoir français...contacté par Bruges cet été

Olivier Renard à l'affût : Anderlecht cible un international espoir français...contacté par Bruges cet été

07:20
Kevin De Bruyne ne rejouera pas avant 2026 : "J'étais choqué, son ischio était déjà sur le point d'exploser"

Kevin De Bruyne ne rejouera pas avant 2026 : "J'étais choqué, son ischio était déjà sur le point d'exploser"

07:00
Des regrets pour les Mauves ? Parti libre d'Anderlecht, il frappe à la porte de l'équipe nationale senior

Des regrets pour les Mauves ? Parti libre d'Anderlecht, il frappe à la porte de l'équipe nationale senior

06:30
"Plus à perdre qu'à gagner" : se relancer ou couler, le Standard aborde un tournant de sa saison

"Plus à perdre qu'à gagner" : se relancer ou couler, le Standard aborde un tournant de sa saison

06:00
Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

22:20
Le meilleur joueur de l'Union ? En tout cas le plus imprévisible : "Il a connu des moments difficiles" Réaction

Le meilleur joueur de l'Union ? En tout cas le plus imprévisible : "Il a connu des moments difficiles"

22:40
Le retour d'une saga Rik de Mil ? Les jours de Stef Wils sont comptés à l'Antwerp

Le retour d'une saga Rik de Mil ? Les jours de Stef Wils sont comptés à l'Antwerp

23:00
Dix mois plus tard, un retour très attendu à La Gantoise : "Contre le Standard, c'était le bon moment"

Dix mois plus tard, un retour très attendu à La Gantoise : "Contre le Standard, c'était le bon moment"

22:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved