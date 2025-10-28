"C'est très facile" : voici comment Alexis André Jr. gère le football et la création de contenu

Avant le match entre le RFC Liège et le Sporting de Charleroi, Alexis André Jr. s'est exprimé au micro de RTL Sports. Près de cinq mois après l'interview exclusive qu'il nous avait accordée, le gardien est revenu sur sa double activité d'influenceur et de footballeur.

Il nous l’avait déjà dit : sa profession d’influenceur n’allait pas avoir d’impact négatif sur sa carrière. Sa priorité étant bel et bien le terrain. Près de cinq mois après, le constat est le même : il veut plus inspirer qu’autre chose à travers ses réseaux sociaux. Le footballeur a un peu plus de cinq millions d’abonnés sur TikTok et bientôt un million sur Instagram.

"Moi, c’est surtout pour inspirer les jeunes, parce que je vois qu’il y a beaucoup de jeunes qui me reconnaissent et qui me supportent énormément via les réseaux sociaux", explique-t-il.

"Donc ça fait plaisir, et c’est pour leur montrer que c’est ça, la vie d’un footballeur et que du coup, ça les inspire et ça leur donne envie aussi de pouvoir accéder à ce niveau-là un jour. Comme ça, ils peuvent voir comment ça fonctionne." Récemment, il avait par exemple partagé une story visant à aider les jeunes gardiens qui ont pour rêve de devenir professionnels.

C’est que du positif

Il ne voit pas de négatif à cette création de contenu : "Moi, c’est sûr que je reçois des messages de soutien depuis que je suis à Liège. Il y a une forte communauté, surtout au RFC Liège, parce que les fans, ils sont très actifs, très présents. Donc c’est bien et c’est que du positif."





Jamais ne semble lui être venue l’idée d’arrêter : "Pour l’instant, j’ai eu que des bons retours des supporters, et donc ça fait très plaisir. C’est pour ça que je continue à créer du contenu. Et voilà, tout le monde est content. C’est très facile : créer du contenu, ça prend quelques minutes dans la journée. Footballeur, c’est toute la journée. Donc non, en vrai, tu te fais une petite vidéo et après tu la postes, et c’est fini."



"Donc c’est assez rapide. Ça ne te gêne pas dans ta carrière de footballeur de créer du contenu, à part si tu dois te déplacer, aller dans d’autres villes, dans d’autres pays. C’est sûr que là, c’est pas très sérieux. Mais moi, je le fais derrière mon téléphone, je ne bouge pas d’un pied", conclut-il.



Le gardien n’a pour le moment connu qu’une seule titularisation avec le RFC Liège. C’était en 1/32e de finale de Coupe de Belgique face au FC Gullegem. Sera-t-il encore titulaire pour ce 1/16e de finale face à Charleroi ? Réponse ce mardi soir.