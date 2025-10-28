Les compositions probables de RFC Liège - Charleroi : quatre changements pour les Zèbres, deux pour Liège ?

Photo: © photonews

Le RFC Liège et le Sporting de Charleroi s'affrontent en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique ce mardi soir. Voici les compositions d'équipes probables.

Parmi les rencontres des 1/16e de finale de Coupe de Belgique qui débutent aujourd’hui, il y aura un joli RFC Liège - Sporting de Charleroi. Une affiche alléchante pour les amateurs de football belge, surtout en francophonie.

"Deux cousins" se retrouvent, comme l’ancien joueur du Matricule 4 Frédéric Waseige le dit. Deux clubs qui ont les mêmes valeurs ! S’ils se sont affrontés cet été en match amical, la dernière rencontre officielle entre les deux formations remonte à la saison 1994-1995. Les deux équipes s’étaient quittées sur un score de parité (2-2).

La saison dernière, les deux formations avaient été éliminées à ce stade de la compétition : les Sang et Marine face au Beerschot et les Zèbres contre le Patro Eisden. Ce sont évidemment les Carolos, qui évoluent en D1A, qui sont les grands favoris. Mais Charleroi devra rester prudent, comme l’a expliqué Rik De Mil en conférence de presse.

Les compositions probables

Mais alors, à quels onze de base pouvons-nous nous attendre ? Côté liégeois, il faudra se passer d’Eric N’Jo, sorti sur civière lors du succès des Sang et Marine face au RWDM samedi dernier (4-3). C’est Pierre-Yves Ngawa qui devrait logiquement le remplacer. Mis à part cela, c’est la même équipe que face au RWDM qui pourrait bien être reconduite.

L’incertitude plane en ce qui concerne le gardien liégeois. Jordi Belin est titulaire en championnat depuis le début de la saison et, lors du seul match de Coupe disputé par le club liégeois face à une équipe de D2 amateur, le FC Gullegem, c’était Alexis André Jr. qui était dans les cages (5-1). Il avait notamment arrêté un penalty. Reste à savoir si Gaëtan Englebert décidera de lui faire de nouveau confiance en Coupe ce mardi soir.

Du côté du Sporting de Charleroi, Mohamed Koné, qui n’a pas encore joué avec les Zèbres cette saison, devrait être titularisé à la place de Martin Delavallée. Rik De Mil ne l’a cependant pas confirmé en conférence de presse ce lundi. Nous ne sommes donc pas à l’abri d’une surprise. Mohamed Koné disputerait son premier match de la saison avec les A en cas de titularisation. 

Quatre changements pourraient être effectués du côté du onze carolo. En plus du portier Mohamed Koné, Lewin Blum, Jules Gaudin et Antoine Bernier pourraient faire leur apparition dans l’équipe de départ.

RFC Liège : André Jr. – Wasinski, Ngawa, Bustin, D’Ostilio – Wilmots - Hazard, Sarmiento, De Sart, Lefebvre – Diouf
Sporting de Charleroi : Koné – Blum, Ousou, Keita, Gaudin – Titraoui, Camara - Bernier, Romsaas, Guiagon – Scheidler
Suis FC Liège - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:30.

