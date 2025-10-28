Le Standard, Anderlecht et Bruges sont prévenus : attention aux mauvaises surprises

Place à la Croky Cup cette semaine, les seize équipes de JPL entrent en lice et affronteront des équipes des divisions inférieures. Nous resterons attentifs aux possibles surprises.

Pour de nombreuses équipes des divisions inférieures, la Coupe de Belgique représente un moment clé de la saison, un rendez-vous à ne pas manquer. Pendant des mois, ces équipes luttent pour atteindre ce stade de la compétition, car cela leur garantit de jouer contre une équipe de JPL. Et leur objectif est clair : créer la surprise.

Cela vaut pour les équipes de la Challenger Pro League, mais surtout pour celles du football amateur. Et comme chaque année, le public guette les surprises possibles, car toutes ces formations rêvent de réaliser un exploit.

Knokke, l'exploit en coupe de ces dix dernières années ?

Cette année encore, Knokke, Ninove et d'autres équipes espèrent réaliser le coup de l'année pour avoir la chance de jouer un match de gala supplémentaire, contre un autre club de haut niveau. Pour les clubs de l'élite, il n'y a quasiment que des risques à prendre.

Chaque année, il y a aussi des surprises notables. La saison dernière, par exemple, Zulte Waregem alors en D2 avait pu s'imposer contre Dender et le Patro Eisden Maasmechelen avait éliminé Charleroi - pour les deux équipes, les huitièmes de finale ont cependant été la fin de l'aventure.

Quelques exploits chaque année

Dans la liste des exploits de la compétion, on retrouve, lors de la saison 2023-2024, la surprise Knokke contre Malines, éliminé après les tirs au but. Et il y a trois ans, Deinze avait battu Eupen sur un net 3-0 à domicile.

Septembre 2018 : le Standard, Anderlecht et Bruges éliminés

Il y a eu la fameuse semaine de fin septembre 2018. Le Standard recevait alors Knokke, et cela a été une soirée très douloureuse. L'équipe côtière avait réussi à créer la surprise en gagnant 1-2 à Sclessin.

Ce même jour, Deinze a aussi fait parler d'elle lors de la Croky Cup en battant le Club 2-0, accédant ainsi au tour suivant. Le lendemain, Anderlecht s'inclinait 0-3 contre l'Union SG grâce à un triplé de Niakaté.

L'Union atteindra cette saison-là les demi-finales de la Coupe en tant que club de deuxième division, avant d'être éliminée par un autre club de deuxième division : Malines. Ce dernier remportera finalement la Coupe de Belgique en battant La Gantoise en finale.

Olsa Brakel avec la victoire la plus renversante ?

Mais le plus grand exploit - certainement en termes de résultat - fut peut-être le match entre Olsa Brakel et Westerlo en 2014. À la mi-temps, Westerlo était mené 3-1 en Flandre-Orientale et a complètement sombré après la pause : 6-1.

Enfin, il y a eu la fois où un certain Felice Mazzu, alors entraîneur du WS Woluwe, avait plongé Zulte Waregem et Hugo Broos dans la crise en 2010 ? Un peu plus d'un an plus tard, Francky Dury ferait son retour.

