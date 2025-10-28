Olivier Renard à l'affût : Anderlecht cible un international espoir français...contacté par Bruges cet été

Comme partout, Anderlecht prépare déjà son mercato hivernal depuis un certain temps. Une cible des Mauves a filtré.

Il y a un peu moins de deux mois, Olivier Renard a conclu son premier mercato estival à Anderelcht avec une politique assez claire. Contrairement à Jesper Fredberg, qui misait surtout sur des joueurs expérimentés, le directeur sportif cible les jeunes talents internationaux présentant une belle marge de progression.

Pour cet hiver, Le Soir rapporte que Renard a coché le nom de Noah Edjouma, un ailier droit de 20 ans qui évolue à Toulouse. Dans son noyau, le Sporting dispose de beaucoup d'ailiers gauches, moins de joueurs dont le poste naturel est à droite, ce qui conduit par exemple un César Huerta à changer de flanc.

Anderlecht a de la concurrence

Edjouma a été formé à Toulouse depuis ses sept ans. L'hiver dernier, il a été intégré au noyau A et a délivré deux assists en Ligue 1 en fin de saison dernière. Dernièrement, il sort moins souvent du banc mais a tout de même commencé deux matchs de championnat comme titulaire en début d'exercice.

Anderlecht aurait pris ses informations quant à un éventuel transfert. Sa valeur marchande est estimée à trois millions d'euros par Transfermarkt. Mais les Mauves ne sont pas seuls sur le coup : des clubs issus des cinq grands championnats européens l'ont aussi à l'oeil.

Cet été déjà, le Club de Bruges avait déjà pris contact avec Toulouse mais l'international U21 français (trois sélections) était resté chez les Violets. Anderlecht aura-t-il plus de chance ? Le contrat du garçon prend fin en juin 2027.