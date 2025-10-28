Un nouveau Felice Mazzu ? "Je dois encore grandir à ce niveau-là, même à mon âge très avancé"

Felice Mazzu veut aider Louvain à se redresser. Mais il a également effectué un travail sur lui-même.

Il y a quelques mois, c'est à Louvain que Saint-Trond avait concédé la défaite de trop, celle qui condamnait l'équipe aux Playdowns et précipité le départ de Felice Mazzu quelques semaines plus tard. Ce jour-là, l'entraîneur carolo avait explosé, dézinguant l'arbitrage.

"Je dois encore être attentif à certains moments. Après, je me suis exprimé de manière très naturelle. Çan'a pas été très apprécié, je peux le comprendre. Mais je n'ai pas été vulgaire. C'était peut-être la fin d'une certaine vie. Une autre commence aujourd'hui", explique-t-il au micro de DAZN.

Une passion qui déborde parfois

"J'ai appris par rapport à ce moment. Aujourd'hui, le plus important, c'est ce nouveau projet. Quand je ne travaillerai plus du tout, l'important ce sera cette nouvelle vie à ce moment-là. Je pense que dans la vie, il faut retenir le positif et le négatif pour travailler sur le négatif et rester avec une énergie positive. J'ai beaucoup de moments positifs dans mon ancienne vie, je vais essayer de les transférer dans ce nouveau chapitre, tout en retenant les leçons du passé", poursuit Mazzu.

Le nouvel entraîneur ne cache pas ses défauts mais travaille dessus : "Je suis un être humain comme tout le monde. J'ai des émotions, des envies, des regrets, des déceptions. J'ai parfois des moments chauds dans ma tête. Je dois encore grandir à ce niveau-là, même à mon âge très avancé".

"Effectivement, c'était la fin de quelque chose dans cette salle de presse de Louvain avec Saint-Trond, de nouvelles histoires vont maintenant s'y écrire. Peut-être qu'il n'y a pas de hasard", conclut-il, un brin philosophe.