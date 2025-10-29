Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Meslier

Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

Illan Meslier est dans une situation délicate à Leeds. Plusieurs clubs ont pris leurs renseignements, notamment en Belgique. (Lire la suite)