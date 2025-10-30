Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Hatenboer

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Hatenboer

Anderlecht aurait changé d'avis : un joueur recruté cette année ne ferait plus partie des plans

Anderlecht serait prêt à se séparer de Cedric Hatenboer, recruté en janvier à Excelsior. Le joueur n'a pas répondu aux attentes du club bruxellois. (Lire la suite)