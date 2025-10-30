Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Hatenboer
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Hatenboer
Anderlecht aurait changé d'avis : un joueur recruté cette année ne ferait plus partie des plans
Anderlecht serait prêt à se séparer de Cedric Hatenboer, recruté en janvier à Excelsior. Le joueur n'a pas répondu aux attentes du club bruxellois. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 29/10