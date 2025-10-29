Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

Ancien footballeur professionnel comptant plus de cinquante matchs de Jupiler Pro League, Andrea Mbuyi-Mutombo est également le rappeur belge HD La R, qui portait un masque depuis de nombreuses années. Il dévoile sa vraie identité et sort un nouveau single pour l'occasion, ce vendredi.

HD La R, rappeur masqué reconnu sur la scène belge, révèle enfin son identité. Derrière le masque : Andrea Mbuyi-Mutombo (sur la photo avec Dieumerci Mbokani et Mehdi Carcela pendant Germinal Beerschot - Standard en 2010).

Ancien footballeur professionnel passé par Anderlecht (jusqu'en U17) et le Standard chez les jeunes, puis Saint-Trond, Zulte Waregem ou encore le Cercle chez les adultes. Il cumule 50 rencontres de Jupiler Pro League avec ces trois clubs et est monté deux fois au jeu avec les Rouches lors des premiers Play-Offs 2, en 2010.

Bruxellois d’origine congolaise, l'ancien milieu gauche âgé de 35 ans décide aujourd’hui d’unir ses deux mondes et d’assumer pleinement cette double carrière. Une annonce qui marque un tournant pour celui qui cumule déjà des millions d’écoutes.

Deux mondes qu'il ne voulait pas mélanger

Pendant plus de dix ans, HD La R a su maintenir un équilibre entre ses deux vies. En tant que footballeur pro, Andrea Mbuyi-Mutombo a évolué dans plusieurs championnats européens, en Belgique, mais aussi en France, en Croatie, ou encore en Écosse et en Suisse.

Une trajectoire sérieuse, marquée par la discipline et l'exigence du sport de haut niveau. Mais dans l’ombre des stades, un autre feu brûlait en lui : celui du rap. Déterminé à garder ces deux univers séparés, il a toujours veillé à préserver son anonymat, protégeant son identité par un masque devenu sa signature. Ce secret, il l’a gardé avec rigueur, même lorsque la reconnaissance artistique s’est intensifiée.

Cofondateur du groupe New School (HD, Sylex, B.L.A, Pshyko et Chesco), avec lequel il sort notamment “Début du commencement part.6”, il réalise le premier clip de rap belge à dépasser le million de vues sur YouTube. C'était en 2014, Andrea Mbuyi-Mutombo venait de signer au NK Istra, en Croatie.

Ancien footballeur professionnel et artiste reconnu

Depuis, HD La R s’est imposé comme une voix singulière du rap belge, avec plus de 200 000 auditeurs mensuels sur les plateformes, plusieurs morceaux aux millions de vues cumulées, et des collaborations avec des artistes comme Hamza, Green Montana ou encore ElGrandeToto. Entre-temps, sa carrière de joueur professionnel s'est arrêtée en 2021.

Si le masque était un choix stratégique pour préserver son identité, il représentait aussi une frontière entre deux mondes qu’il refusait de mélanger. Ce temps est désormais révolu. En tombant le masque, Andrea Mbuyi-Mutombo fait bien plus que dévoiler son visage : il fait tomber les barrières entre ses deux passions et sortira un nouveau single, accompagné d'un clip, intitulé "Nhar Sheitan", ce vendredi pour l'occasion.