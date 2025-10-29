Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

Le Standard est parvenu à éviter le piège tendu par le SK Beveren ce mardi soir en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Mais cette rencontre laisse quelques séquelles : trois joueurs se sont blessés !

Il y a d'abord Nayel Mehssatou. Le milieu belgo-chilien est sorti sur blessure à la 26e minute de jeu. Il s'est blessé au genou gauche sur une action qui semblait pourtant anodine. Il a été contraint de céder sa place.

Mais ce n'est pas le seul joueur à s'être blessé au genou. Thomas Henry souffre également du genou, mais lui du droit. La blessure ne paraissait, à première vue, pas grave. Il avait une poche de glace fixée sur son genou ce mardi soir.

Marlon Fossey a lui aussi dû être remplacé. L'Américain est touché aux ischio-jambiers, comme l'a confirmé Vincent Euvrard après la rencontre.

De retour ce vendredi ?

Que les trois joueurs soient déjà de retour pour le choc wallon de ce vendredi est très peu probable. L'absence du latéral droit est presque déjà une certitude. En ce qui concerne les deux autres Rouches, il est difficile de le savoir. Il faudra attendre plus d'informations. Imaginez que les Liégeois doivent se passer de leurs trois joueurs : il s'agirait d'un véritable coup dur.





C'est déjà ce vendredi que le Matricule 16 recevra les Zèbres. Le 10e de Pro League (Charleroi) affrontera le 11e (le Standard). Côté carolo, la confiance a été retrouvée après quatre défaites de rang. Les Zèbres se sont imposés face à Anderlecht (1-0) en championnat et contre le RFC Liège (0-1) en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Le Standard a, lui, repris un peu confiance en s’imposant face au SK Beveren (1-2) après sa lourde défaite 0-4 face à La Gantoise.