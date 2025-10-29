Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon

Gros coup dur pour le Standard : trois joueurs passent à l'infirmerie juste avant le choc wallon
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Standard est parvenu à éviter le piège tendu par le SK Beveren ce mardi soir en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Mais cette rencontre laisse quelques séquelles : trois joueurs se sont blessés !

Il y a d'abord Nayel Mehssatou. Le milieu belgo-chilien est sorti sur blessure à la 26e minute de jeu. Il s'est blessé au genou gauche sur une action qui semblait pourtant anodine. Il a été contraint de céder sa place.

Mais ce n'est pas le seul joueur à s'être blessé au genou. Thomas Henry souffre également du genou, mais lui du droit. La blessure ne paraissait, à première vue, pas grave. Il avait une poche de glace fixée sur son genou ce mardi soir.

Marlon Fossey a lui aussi dû être remplacé. L'Américain est touché aux ischio-jambiers, comme l'a confirmé Vincent Euvrard après la rencontre.

De retour ce vendredi ? 

Que les trois joueurs soient déjà de retour pour le choc wallon de ce vendredi est très peu probable. L'absence du latéral droit est presque déjà une certitude. En ce qui concerne les deux autres Rouches, il est difficile de le savoir. Il faudra attendre plus d'informations. Imaginez que les Liégeois doivent se passer de leurs trois joueurs : il s'agirait d'un véritable coup dur.

C'est déjà ce vendredi que le Matricule 16 recevra les Zèbres. Le 10e de Pro League (Charleroi) affrontera le 11e (le Standard). Côté carolo, la confiance a été retrouvée après quatre défaites de rang. Les Zèbres se sont imposés face à Anderlecht (1-0) en championnat et contre le RFC Liège (0-1) en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Le Standard a, lui, repris un peu confiance en s’imposant face au SK Beveren (1-2) après sa lourde défaite 0-4 face à La Gantoise.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe de Belgique
Coupe de Belgique Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Standard
SK Beveren

Plus de news

L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

L'entraîneur du SK Beveren est catégorique après le penalty accordé au Standard en fin de match

12:00
Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

09:00
"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

08:40
Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

Naples annonce une bonne nouvelle concernant Kevin De Bruyne

14:20
"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Charleroi n'était pas plus fort" : Kylian Hazard analyse la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:30
1
"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi Interview

"Techniquement, ils sont au-dessus" : Alexis André Jr. réagit à la défaite du RFC Liège face à Charleroi

13:00
Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

22:53
Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

Derrière le masque de ce rappeur belge très connu se cache...un ancien jeune d'Anderlecht et du Standard

11:40
Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

Besnik Hasi très critique envers Luis Vázquez : "Chaque balle facile devient difficile pour lui"

12:40
1
Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

Le RWDM a-t-il une chance face au KRC Genk ? Voici la réponse de son entraîneur, Frédéric Frans

12:20
Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

Antonio Conte, furieux après les critiques visant Kevin De Bruyne : "On devrait apprendre à se taire plus"

11:20
"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

"Je comprends la frustration des supporters" : Besnik Hasi répond aux fans d'Anderlecht

10:30
"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

"J'aimerais être lui" : Vincent Kompany une nouvelle fois loué, cette fois par un entraîneur

11:00
1
"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

"Pourquoi pas créer l'exploit" : la Royale Union Tubize-Braine espère bien éliminer l'Union Saint-Gilloise

10:00
"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège Interview

"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège

09:30
Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

Adnan Januzaj se régale en Coupe du Roi : il ouvre son compteur de buts

08:20
Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

Zeno Debast donne des nouvelles de sa blessure : "Plus fort que jamais"

08:00
Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

Hein Vanhaezebrouck compare l'Anderlecht actuel à l'équipe championne de 2017 et en tire une conclusion sévère

07:30
🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

🎥 Superbe but de Johan Bakayoko en Coupe d'Allemagne, Arthur Theate et Michy Batshuayi passent à la trappe

07:00
L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

L'Olympic y aura cru mais quitte la coupe la tête haute, Malines a eu chaud

23:18
Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

Heureusement, ce n'était "que" Ninove : Anderlecht se qualifie mais ne rassure personne

22:40
Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

Pas d'exploit pour le RFC Liège, qui s'incline avec un but concédé en fin de match contre Charleroi

22:25
🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

🎥 Chemsdine Talbi (ex-Bruges) savoure son premier but face à Chelsea : "Nous pouvons être fiers"

22:20
Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

Une équipe de Challenger Pro League à Bruges le couteau entre les dents

22:40
🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

🎥 Un retour qui fait du bien : un Diable Rouge de retour de blessure gentiment chambré par ses coéquipiers

22:00
Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

Un Brugeois suivi de près par un cador de Premier League : le Club pourrait toucher un beau pactole

21:07
Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

Formé à Anderlecht et passé par Bruges, il s'apprête à retrouver le Club : "Bruges reste spécial"

21:42
La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

La première titularisation de l'ancien Brugeois Noa Lang vire au cauchemar

21:21
Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

Vincent Kompany devant un défi : le Belge devra briser le signe indien

20:47
Beveren peut-il créer la surprise contre le Standard ? "Nous n'allons pas nous contenter de défendre"

Beveren peut-il créer la surprise contre le Standard ? "Nous n'allons pas nous contenter de défendre"

20:04
Le Standard, Anderlecht et Bruges sont prévenus : attention aux mauvaises surprises

Le Standard, Anderlecht et Bruges sont prévenus : attention aux mauvaises surprises

19:40
Record pour le Lotto Park d'Anderlecht : "Une affluence sans précédent dans l'histoire du football belge"

Record pour le Lotto Park d'Anderlecht : "Une affluence sans précédent dans l'histoire du football belge"

20:20
"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

"La plupart des joueurs avaient peur" : Bruno Venanzi revient sur son pire moment avec le Standard

17:20
Un nouveau Felice Mazzu ? "Je dois encore grandir à ce niveau-là, même à mon âge très avancé"

Un nouveau Felice Mazzu ? "Je dois encore grandir à ce niveau-là, même à mon âge très avancé"

19:20
Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"

Une reconversion toute tracée pour Thorgan Hazard ? "Je le vois bien dans ce rôle quand il aura arrêté"

18:20
Pas la moindre minute en championnat : un Diable dans le creux dans son nouveau club

Pas la moindre minute en championnat : un Diable dans le creux dans son nouveau club

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved