Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique

Chafik Ouassal
| Commentaire
Le Standard évite le piège tendu par Beveren et poursuit son chemin en Coupe de Belgique
Photo: © photonews

Invaincu en championnat, le pensionnaire de Challenger Pro League accueillait le Standard en toute confiance et sans pression.

Le Standard a évité le piège tendu par Beveren, et repart du Pays de Waes avec la qualification en poche. Les Rouches se hissent en 1/8e de finale. Mais ce ne fut pas facile, loin de là.

Toujours invaincu en Challenger Pro League, Beveren débutait bien et ponctuait son premier bon quart d'heure pqr un but. Mehssatou perdait trop facilement le ballon et Beveren en profitait bien via Dante Rigo, qui terminait le travail (12e).

Les Rouches revenaient progressivement dans le coup et Thomas Henry (33e) égalisait finalement d'un tir croisé, au terme d'un contre rapide. Le score était de 1-1 à la mi-temps, un résultat logique entre un Beveren dominateur les 25 premières minutes, puis le Standard qui équilibrait les débats avant d'égaliser.

Il fallait ensuite attendre la fin de match. Un penalty était accordé aux Rouches (85e) après une main dans la surface de Boone qui tentait de récupérer le ballon, mais le touchait avec le bras. Dennis Ayensa (86e) ne ratait pas l'opportunité et donnait l'avance au Standard. Il offrait également la qualification aux Rouches.

La seule tâche noire au tableau est peut-être la blessure de Fossey survenue en fin de match. Le défenseur restait au sol, semblant souffrir au niveau de ses ischio-jambiers. Le capitaine était remplacé par Hautekiet pour les derniers instants du match.

Standard
SK Beveren
Dennis Ayensa

