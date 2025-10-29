Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren

Vincent Euvrard confirme la blessure de l'un de ses joueurs après le succès du Standard contre le SK Beveren
Photo: © photonews

Le Standard de Liège ne s'est pas fait piéger face au SK Beveren ce mardi soir (victoire 1-2). Après le succès des Liégeois, l'entraîneur Vincent Euvrard s'est exprimé au micro de la RTBF.

Une victoire cruciale pour les Rouches, qui se sont fait peur en encaissant le premier but : "C’est une victoire très très importante. On s’est rendu la tâche compliquée d’emblée. Une perte de balle comme ça, tu ne peux pas… Tu leur donnes de l’énergie dès l’entame de match. C’était trop facile."

Peut-on parler d'un manque de concentration de ses hommes sur cette phase ? "Non, c’était plutôt un manque de prise de décision, de qualité et de vitesse d’exécution," souligne l'entraîneur liégeois.

Vincent Euvrard est satisfait de la réaction de ses joueurs : "Il y a eu une réaction tangible du groupe. C’était plus dans l’engagement et dans la bataille plutôt que dans la qualité, mais quand même […] Tu aimerais toujours gagner avec tous les ingrédients, mais ce n’est pas toujours facile."

"C’était tout d’abord important de gagner. On a montré plus de qualités, mais surtout un groupe qui réagit. Ce qu’on a fait à Gand n’était pas bien du tout. Il fallait une réaction et les joueurs l’ont eue en revenant après ce 1-0. Ce n’était pas facile."

Marlon Fossey, blessé, et le Standard se projette déjà sur son prochain match

Ensuite, le coach du Standard a également confirmé la blessure aux ischio-jambiers de Marlon Fossey. Il se concentre désormais déjà sur le prochain match, qui sera face aux Zèbres, lesquels ont de leur côté éliminé le RFC Liège (0-1) : "Il faut très vite tourner le bouton, car c’est un match très important pour le club et les supporters. Jusqu’au match contre Gand, on était dans une bonne progression. On n’avait pas calculé cette claque."

"On a trop peu de victoires pour être contents. Malgré tout, en termes de progrès et de qualité de jeu, je suis plutôt satisfait. Le groupe est réceptif," conclut Vincent Euvrard.

Standard
SK Beveren
Vincent Euvrard

