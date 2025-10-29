Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

Juste au moment où Ninove se préparait au match de l'année contre Anderlecht, il a fallu improviser. Le maillot fluorescent spécialement conçu pour le club ressemblait étonnamment à celui de l'arbitre.

Pendant quelques minutes, il a été question que les pensionnaires de D1 VV jouent contre Anderlecht avec le jeu de maillot européen du Sporting de la saison dernière... jusqu'à ce que la mère d'un joueur de Ninove ait une idée géniale pour sauver la situation.

La situation était particulièrement désespérée : les visiteurs avaient fait l'effort de concevoir un maillot spécial pour l'occasion, ne pensant pas aux risques de similarité avec celui de l'arbitre.

Les maillots des U19 étaient encore dans la voiture

Entre-temps, le coup d'envoi approchait, le stade se remplissait, et il n'y avait toujours pas de solution. Faire un aller-retour à Ninove pour aller chercher les maillots classiques vert et noir était impossible. Anderlecht s'est montré solidaire : le responsable du matériel allait se rendre à Neerpede pour enclencher le plan B. Les maillots européens auraient pu dépanner, mais il aurait fallu retarder le coup d'envoi d'un quart d'heure. Le plan fut même annoncé sur le tableau d'affichage.

Mais alors que le responsable matériel se dirigeait vers Neerpede, une aide inattendue est arrivée dans la salle VIP. Miek Smesman, membre du comité et en même temps déléguée des U19, a eu une révélation soudaine. "J'étais à table quand je me suis rappelée que les maillots des U19 étaient encore dans ma voiture", raconte-t-elle dans Het Nieuwsblad. "Après chaque match, je les lave et les laisse simplement dans la voiture. On ne sait jamais quand ils peuvent être utiles".





Elle les a montrés au président et a envoyé une photo à l'arbitre, qui a donné son accord. La photo a été transmise via Tom Vandenbulcke, ancien journaliste de Sporza et actuel responsable presse de La Gantoise, dont le fils joue dans les équipes de jeunes de Ninove.

Ensuite, ce fut une course contre la montre. "Heureusement, ma voiture était stationnée sur le parking VIP. Avec mon mari, nous avons couru jusqu'à la voiture, escortés par la sécurité jusqu'aux vestiaires". Même au niveau professionnel, que ferait-on sans une mère bienveillante pour sauver la situation en courant à sa voiture ?