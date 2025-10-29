Interview "On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège

"On méritait plus qu'eux" : les mots d'Antoine Bernier après la qualification de Charleroi face au RFC Liège
Photo: © photonews

Antoine Bernier s'est exprimé à notre micro suite au succès du Sporting de Charleroi face au RFC Liège (0-1). Une victoire méritée selon l'ailier des Zèbres.

Les Zèbres ont inscrit le but de la victoire à la 90e minute de jeu grâce à un but de Yassine Khalifi. Les hommes de Rik De Mil auraient dû se mettre à l’abri bien plus tôt selon lui : "Je pense qu’on aurait pu marquer plus vite dans ce match aussi. On s’est fait un peu peur sur deux ou trois phases en première mi-temps, mais on était dans le contrôle du match. On attendait juste ce petit goal, et il tombe à merveille à la dernière minute."

Une équipe de D1B recevait une formation de D1A, alors forcément il y a un écart de niveau. Antoine Bernier ne l’a cependant pas ressenti tant que cela : "Pas forcément. Je pense que c’est une bonne équipe. Ils nous attendaient beaucoup en bloc et repartaient en transition."

On a pris ce match très au sérieux

"On s’y attendait. Les circonstances étaient un peu difficiles, le terrain synthétique aussi, mais on n’a pas l’habitude de jouer dessus. Mais on a pris ce match très au sérieux, et c’est ce qui est vraiment important pour moi", nous explique-t-il ensuite.

Le Carolo est satisfait de sa prestation personnelle : "Une prestation plutôt bonne dans l’ensemble pour ma part. J’ai su apporter quelque chose à l’équipe, et je pense que je peux toujours faire mieux. Mais bon, c’est déjà bien."

Selon lui, la victoire des Zèbres est logique, mais Charleroi aurait pu mieux faire : "Oui, dans le jeu, on méritait plus qu’eux aujourd’hui. Mais oui, c’est une victoire logique."

Charleroi
FC Liège

