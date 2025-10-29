"Une victoire, à la suivante" : Adnane Abid explique ce qui a fait la différence face au SK Beveren

Ce mardi soir, le Standard est sorti vainqueur de son match piégeux face au SK Beveren en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Adnane Abid a réagi à la prestation de son équipe après la rencontre. La différence s'est faite dans le réalisme, a-t-il souligné.

L'ailier droit du Standard a été impressionnant par l’adversité : "Ce n’est pas pour rien qu’ils n’avaient pas encore perdu cette saison. Nous devons être très contents de cette victoire, parce qu’elle arrive au bon moment. Une victoire, à la suivante. La défaite à Gand a été sévère, elle nécessitait une réaction immédiate. C’est chose faite…"

"Parfois, il ne sert à rien de vouloir être beau," souligne-t-il au micro de Sudinfo. "Une philosophie qui a joué des tours au groupe, parce que nous avions à cœur de produire de belles choses. Le foot, c’est aussi une question d’efficacité."

Un réalisme qui aura fait la différence : "Nous l’avons prouvé, via des buts de deux de nos attaquants. Ils vont leur faire du bien, au même titre que la manière avec laquelle nous sommes parvenus à renverser la vapeur. Je suis très heureux…"

Je sais ce que le choc wallon représente puisque je suis de Verviers

Ce vendredi, les Rouches affronteront le Sporting de Charleroi, qui a de son côté éliminé le RFC Liège (0-1). Un match qui ne sera également pas évident : "Je sais ce qu’il représente puisque je suis de Verviers. Un gros adversaire, qu’il faudra vaincre pour surfer sur la dynamique lancée. Nous avons besoin de points, afin de concrétiser nos souhaits. Le stade sera prêt, nous aussi, place au duel."





"Allons-nous privilégier la beauté ou une nouvelle fois le concret ? Les deux seraient idéaux, bien que je donne forcément un avantage aux trois points," conclut Adnane Abid. L'ailier droit fera son retour en Pro League suite à son match de suspension face à La Gantoise, en raison de son carton rouge reçu face à l'Antwerp.