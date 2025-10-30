🎥 "C'est bien pour ma carrière" : Yassine Khalifi revient sur le sacre du Maroc U20

Récent champion du monde U20 avec le Maroc, le Carolo Yassine Khalifi est revenu sur cette expérience au micro de son équipe.

Il garde évidemment de très bons souvenirs de cette compétition : "C’était incroyable ! On a vécu des moments forts. C’était incroyable, vraiment. Entre frères, toujours ensemble, on mangeait ensemble, on parlait souvent ensemble. C’était magnifique. C’est une vraie expérience. C’est très important de prendre cette compétition comme ça, de la jouer avec confiance. Et c’est bien pour ma carrière. On est rentré dans l’histoire."

"Je suis toujours dans l’histoire. Le premier match contre l’Espagne, on s’est dit : 'on peut le faire'. On est partis avec de la confiance, on n’est pas partis juste pour passer le groupe. Dès le début, on s’est dit qu’on voulait aller le plus loin possible, qu’on pouvait gagner la Coupe du monde. Mais on avait un peu de stress," poursuit-il.

"Le premier match, c’est le plus important. Après, on s’est dit : 'c’est bon, on peut le faire'. C’était un match difficile, mais on est restés solides. On a bien défendu, concentrés du début à la fin. On devait gagner, donc on allait gagner. Moi, j’étais à l’aise, parce que tu vois, j’ai déjà joué avec mes amis. On était ensemble à l’académie, on se connaît bien. Le coach m’a fait confiance. J’étais tranquille. C'est mon plus beau souvenir. Cette compétition reste dans ma tête."

J’ai vu tous les messages, même ceux des supporters de Charleroi

Il a pu compter sur beaucoup de soutien : "J’ai vu tous les messages, même ceux des supporters de Charleroi. Je vous remercie, ça me fait plaisir. Quand les joueurs et le staff te soutiennent, même à distance, ça fait du bien. On avait une énergie incroyable. On a passé une soirée de folie, mais on ne réalisait pas encore vraiment. C’est quand on est rentrés au Maroc qu’on a compris qu’on avait fait quelque chose d’énorme. Les supporters, les gens, tout le monde… c’était incroyable."





Yassine Khalifi a ensuite présenté fièrement sa médaille. "Ça fait plaisir de l’avoir avec moi," pointe-t-il. "C’est la récompense du travail. Je remercie mes coéquipiers, le staff, les kinés, tout le monde. Tout le monde a fait un travail incroyable. Maintenant, ça, c’est du passé, je me concentre sur le club, pour aller le plus loin possible."