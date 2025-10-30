Débuts parfaits pour Felice Mazzu : OHL s'impose avec la manière à Seraing en Croky Cup

Entrée réussie pour Felice Mazzu : pour son premier match, OHL s'impose 3-1 à Seraing et décroche sa place pour le tour suivant de Croky Cup.

Première réussie pour Felice Mazzu avec OHL. Pour son baptême du feu, l’entraîneur belge a vu son équipe s’imposer avec autorité sur la pelouse de Seraing en Croky Cup. Une victoire 3-1 qui lance parfaitement son aventure louvaniste.

Dès les premières minutes, Louvain a imposé son rythme. Sory Kaba, en grande forme, a ouvert le score après moins d’un quart d’heure de jeu. Seraing a réagi grâce à Hady Camara, permettant aux deux équipes de rentrer aux vestiaires sur un score de parité.

Mais au retour des vestiaires, les hommes de Mazzu ont repris le contrôle. Toujours inspiré, Kaba a signé un doublé à l’heure de jeu, redonnant l’avantage à OHL et mettant son équipe sur de bons rails.

Avec ce deuxième but, Louvain a pris l’ascendant, aussi bien dans le jeu que dans les têtes. En fin de match, Karim Traoré a définitivement scellé la victoire en inscrivant le 1-3 dans le temps additionnel.

Une soirée parfaite pour Mazzu, dont les choix ont porté leurs fruits. OHL file au tour suivant avec le sourire et un nouveau souffle.