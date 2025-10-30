"Il ne faut jamais dire jamais" : Nicky Hayen réagit à la rumeur d'un potentiel départ vers l'étranger

Le Club de Bruges n'a eu aucun mal à s'imposer face à Eendracht Aalst Lede ce mercredi soir. Avant la rencontre, une rumeur a circulé au sujet de l'entraîneur Nicky Hayen, qui a depuis réagi à cette affaire.

Le Club de Bruges réalise une très bonne saison. En championnat, l’équipe occupe actuellement la deuxième place, et en Ligue des Champions, avec 3 points sur 9, elle reste en lice pour figurer parmi les 24 meilleures équipes.

Ce mercredi, la rumeur a circulé selon laquelle Nicky Hayen serait dans le viseur du Celtic Glasgow, à la recherche d’un nouvel entraîneur.

"J’ai déjà dit que je savais que mon nom figurait sur certaines listes, mais je ne sais pas lesquelles", a réagi Nicky Hayen au micro de Sporza après la rencontre face à Eendracht Aalst Lede.

"Tant qu’il n’y a rien de concret, je n’ai pas à m’en soucier. Je suis heureux ici et je veux travailler dur pour remporter le 20e titre de champion. C’est toujours mon objectif."
 

Dans le football, il ne faut jamais dire jamais

La question est donc de savoir si un transfert pourrait avoir lieu. Nicky Hayen reste calme : "Dans le football, il ne faut jamais dire jamais, mais je suis heureux ici. Tant qu’il y a une confiance mutuelle entre le club et moi, dans les deux sens, il n’y a aucun problème."

