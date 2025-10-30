Le Celtic fait les yeux doux à Nicky Hayen : voici pourquoi le coach pourrait dire oui

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'intérêt du Celtic pour Nicky Hayen n'est pas une surprise. Le club écossais cherche un entraîneur qui correspond à ses besoins.

1. Un profil qui plaît aux médias écossais

Selon Matthew Lindsay du Herald Scotland, Hayen coche plusieurs cases importantes. "Hayen remplit beaucoup de critères pour le Celtic", a-t-il déclaré au Nieuwsblad. Le club cherche un jeune entraîneur ambitieux, avec de l’expérience en Ligue des champions et reconnu pour sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs.

2. Une performance marquante contre les Rangers

Hayen s’est fait remarquer en Écosse lors du 6-0 infligé par le Club de Bruges aux Rangers en tour préliminaire de la Ligue des champions. "Tout le monde en parlait à cause de la mauvaise performance des Rangers, mais les Écossais ont vu à quel point Bruges jouait bien", explique Lindsay.

3. Une bonne image auprès des fans et un lien avec Maloney

Les supporters écossais accueilleraient sans doute Hayen de manière positive, surtout après sa victoire contre leur grand rival. De plus, il existe un lien belge avec Shaun Maloney, entraîneur intérimaire du Celtic, qui connaît Hayen depuis leur passage commun à la fédération belge.

4. Un club plus grand et une ambiance unique

Le Celtic compte environ mille employés et évolue dans un stade de plus de 60 000 places, bien plus que les 25 000 spectateurs en moyenne à Bruges. Hayen a pu découvrir cette atmosphère la saison dernière lors d’un déplacement européen avec le Club.





5. Un tremplin vers la Premier League

Le Celtic sert souvent de tremplin pour les entraîneurs ambitieux. Brendan Rodgers, Steven Gerrard ou encore Ange Postecoglou ont tous rejoint la Premier League après leur passage à Glasgow. "L’Écosse est souvent une étape vers l’Angleterre", rappelle Lindsay.

6. Une plus grande visibilité qu’en Belgique

Le championnat écossais bénéficie d’une large couverture médiatique, notamment grâce à la BBC. À l’inverse, les clubs étrangers regardent rarement vers la Belgique pour trouver un entraîneur. Diriger le Celtic offrirait à Hayen une visibilité beaucoup plus importante pour ses ambitions internationales.