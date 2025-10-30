"On a pris ce match sérieusement" : les mots de Louis Patris après la qualification de l'Union SG en Coupe

La Royale Union Tubize-Braine n'a pas réalisé l'exploit de venir à bout de l'Union Saint-Gilloise ce mercredi soir en 1/16e de finale de la Coupe de Belgique. Les Bruxellois se sont imposés sur le score de 0-3. Louis Patris était satisfait après le coup de sifflet final.

Il n'était d'ailleurs pas question pour les Unionistes de prendre ce match à la légère, comme le souligne Louis Patris, qui livre son analyse : "On a pris ce match sérieusement. Cela a été un peu plus compliqué en première mi-temps. On a réussi à tenir. On n’a pas concédé tellement d’occasions que cela."

"Et en deuxième, on arrive à marquer dès le début. Cela nous met un petit coup de boost. Et à l’inverse, cela met un petit coup sur la tête à Tubize. On a pu ensuite canaliser le match", poursuit-il au micro de Sudinfo

Déjà concentré sur le prochain match

La concentration est désormais portée sur le match de ce samedi à Zulte Waregem : "C’est une bonne équipe qui a eu de bons résultats. Elle a notamment accroché Bruges à domicile. Il faut la prendre au sérieux, comme on l’a fait pour Saint-Trond ce week-end."

"On sait que tout se joue en Playoffs. Mais avant cela, il faut prendre le maximum de points. Et ce, afin d’avoir la meilleure marge d’erreur possible. Il faut créer le plus d’écart et puis on verra où cela nous mènera en Playoffs", souligne ensuite le latéral droit.

En Pro League, les Saint-Gillois sont en tête du classement après 12 journées de championnat. Ils ont 29 points, soit trois unités de plus que le Club de Bruges, deuxième, et neuf de plus que La Gantoise, 3e. Zulte Waregem, de son côté, réalise un bon début de saison et pointe à la 6e place avec 18 points. Il s'agira donc d'un match piégeux pour les Bruxellois ce week-end.

